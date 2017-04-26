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Meksika'dan duvar projesine "düşmanca eylem" yorumu

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Meksika'dan duvar projesine "düşmanca eylem" yorumu
Meksika Dışişleri Bakanı LuisVidegaray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesi planının "samimiyetsiz ve düşmanca" olduğunu söyledi.

Milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Meksika'nın duvarın örülmesi için tek kuruş harcamayacağını yineleyen Videgaray, göç ve ticaret konularında yapılacak görüşmelerin iyi gitmemesi halinde hükümetin, ABD ile güvenlik iş birliğini azaltma konusunu gözden geçireceğini bildirdi.

Videgaray, "Göç, sınır ve ticaret gibi diğer konular üzerindeki müzakereler Meksika'nın çıkarları için tatmin edici olmazsa mevcut iş birliğimizi gözden geçirmemiz gerecek. Bu, özellikle güvenlik alanlarında, ulusal göç ajansı, federal polis ve tabii ki silahlı kuvvetleri de içine alan alanlarda olacaktır." dedi.

Trump'ın duvar planını "samimiyetsiz ve düşmanca" şeklinde nitelendiren Videgaray, iki ülke arasına duvar örmenin hiçbir başarı getirmeyecek "kötü bir fikir" olduğunu belirtti.

Meksika hükümetinin, ülkeye giren Amerikalılardan ücret talep etmeyi düşündüğünü de dile getiren Videgaray, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Meksika'nın, Amerikalılar için vize uygulamasına gidip gitmeyeceğine ilişkin soruya Videgaray, "İnsanları Meksika'ya gelmekten alıkoyacak bir vize yerine ücretli giriş seçeneğini ele alabiliriz." yanıtını verdi.

ABD'de çoğu Meksikalı yaklaşık 11,2 milyon kaçak göçmenin yaşadığı ifade ediliyor.

Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra "yasa dışı göçü önlemek ve sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Duvarın inşasıyla ilgili bütçenin federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, daha sonra bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirmişti. Meksika Cumhurbaşkanı EnriquePena Nieto ise duvar için ödeme yapmayacaklarını kaydetmişti.

 

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