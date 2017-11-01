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Melekler zorlu İspanya deplasmanında

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Melekler zorlu İspanya deplasmanında
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euroleague mücadelesine dördüncü haftada İspanya’nın Perfumerias Avenida takımıyla devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin deplasmanda çıkacağı maç, bugün, KKTC saati ile saat 19.00’da, City Arena: Salamanca, Pabellon Municipal Wurzburg salonunda oynanacak.

Maç, www.fiba.comweb adresinden naklen yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi B grubunda elde ettiği 3 galibiyet ve topladığı 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Zafer Kalaycıoğlu: “Bizim İçin Önemli Bir Maç…”

İspanya deplasmanını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, konsantre olarak önemli bir maçtan galibiyet ile ayrılmak istediklerini söyledi.

Euroleaguede final four oynamak istediklerini belirten Baş antrenör Kalaycıoğlu, ev sahibi avantajı elde etmenin öneminden bahsetti. Kalaycıoğlu, “Bizim için öncelikli hedef ev sahibi avantajını elimizde tutmak. Eğer grupta ilk iki sıra içerisinde yer alırsak bunu elde etmiş oluruz. Ancak üçüncü veya dördüncü sırada bitirirsek şansımız olmaz. Bu kulvardaki hedefimiz final four oynamak. Euroleague farklı bir kulvar, hatayı kabul etmeyen bir arena. Hata yapmamak gerekiyor. Biz de istediğimizi alabilmek için maçlarda sahada kosantre olarak işimizi yapacağız” dedi.

Zafer Kalaycıoğlu Perfumerias Avenida’nın, Ekaterinburg takımınıyenerek gücünü gösteren bir takım olduğunu dile getirerek, iki takımında değerli oyunculara sahip olduğunu tek farkın daha çok istemek olduğunu ifade etti.

Tecrübeli antrenör, savunmaya konsantre olarak, hücumda top kaybı yapmayarak ve ribauntlarda etkili olarak maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.

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