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Menendez, Delphi Ekonomik Forumuna 3+1 oluşuyla ilgili mesaj gönderdi

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Menendez, Delphi Ekonomik Forumuna 3+1 oluşuyla ilgili mesaj gönderdi
Menendez, Delphi Ekonomik Forumuna 3+1 oluşuyla ilgili mesaj gönderdi

Amerikalı Senatör Robert Menendez’in, Yunanistan’da gerçekleştirilen Delphi Ekonomik Forumuna gönderdiği video mesajında, enerji konusu ile işbirliği alanlarının genişletilmesi ve derinleştirilmesi üzerinde durarak, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in, ABD’nin de katılımıyla (3+1) meydana getirdiği üçlü oluşumun önemine değindiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde “3+1 Oluşumu Hayati Öneme Sahip” başlığıyla yer alan habere göre Menendez mesajında ayrıca, özetle, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in ABD ile birlikte meydana getirdiği üçlü oluşumun enerji konusundan daha fazlası olması gerektiğini de ifade ederken, askeri ortak ve müttefikleriyle birlik halinde olmaları gerektiğini söyledi.

Menendez mesajında ayrıca Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’le sahip oldukları ortak potansiyellerinin, Doğu Akdeniz’de gelecekte meydana gelebilecek saldırıların önlenmesinde hayati öneme sahip olacağını da sözlerine ekledi.

-Yeorgiadis

Gazeteye göre, Rum Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis ise forumda yaptığı konuşmada, net bir Batı yönelimine sahip olan Rum Yönetiminin, komşu ülkeleriyle işbirliği ilişkilerinin gelişmesi, daha da derinleşmesi ve genişlemesine büyük önem verdiğini dile getirdi.

Yeorgiadis konuşmasında ABD’nin bölgeye katılımının önemine ve bunun sonucu olarak ABD'nin katılımıyla birlikte genişletilmiş Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlü işbirliği mekanizmasının geliştirilmesinin önemine de işaret etti.

Yeorgiadis konuşmasında, bölge ülkelerinin, enerji alanındaki bölgesel işbirliğine özel önem vermeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

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