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Merit Tavla Turnuvası’nın dünyanın en büyük turnuvası

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 NET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Merit Hotellerinin düzenlediği turnuvaların ülke ekonomisi ve KKTC’nin dünyadaki tanıtımına verdiği katkıya vurgu yaptı.
Merit Tavla Turnuvası’nın dünyanın en büyük turnuvası

 Meritlerin, tavla, poker ve briç alanlarında düzenlediği turnuvaların bugün dünyanın kendi alanlarındaki en önemli turnuvalar arasında girdiğine dikkat çeken Besim Tibuk, dünyanın birçok yerinden bu turnuvalar için ülkemize gelen ve memnun kalanların ülkemizin tanıtımında rol oynamalarının öneminin altını çizdi.   

Turnuvalardan ilk yıllarda zarar etmelerine rağmen istikrarı kurudukları için her turnuvanın her geçen yıl büyüdüğüne dikkat çeken Tibuk, Sertbesti programında yaptığı açıklamada verilen hizmetten duyulan memnuniyetle turnuvalara ilginin katlanarak arttığını kaydetti.   

Turnuvalar zamanı Merit hotelleri dışında diğer bölge otellerinin de dolduğuna dikkat çeken Tibuk, turnuvaların ülke turizmi ve bölge ekonomisine verdiği katkıyı örnekleriyle anlattı.  

Merit Tavla Turnuvası’nın dünyanın en büyük turnuvası olduğunu belirten NET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, poker turnuvasının da Avrupa’nın en prestijli etkinliği olduğunu kaydetti.

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