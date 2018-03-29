Meryem ve Mehmet Doğu tutuklu yargılanacak

Mahkeme aleyhlerindeki tahkikatın tamamlanması nedeniyle Meryem ve Mehmet Doğu’nun tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı geçmeyecek şekilde Cezaevine gönderilmelerine karar verdi.
Tahkikat sorumlusu Polis Müftişi Eren Gözügüzel, polisin olayla ilgili soruşturmasını tamamladığını, alınan DNA örneklerinin Anakara’ya gönderildiğini belirterek, zanlıların serbest bırakılması halinde yargılanmaktan kaçabileceğini belirtti.
Mehmet Doğu’nun Avukatı Hasan Mesutoğlu, zanlıların cezaevinde bekletilmesine itiraz ederek, iki kefili zanlıların kaçmayacağına ilişkin şahit olarak dinletti. Savcı ise, suçun ciddiyetine dikkati çekerek kefillikle ilgili şahitlere itiraz etti.
Yargıç Mesut Mesutoglu, zanlıların taammüden adam öldürme, adam öldürme ve kanunsuz bıçak taşıma suçlamasıyla tutuklandığını anımsatarak, serbest kalmaları halinde yargılanmaktan kaçabileceklerini belirti.
Yargıç Mesutoglu, her iki zanlının 3 ayı geçmemek koşuluyla merkezi cezaevine gönderilmesini emretti.
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