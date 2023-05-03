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Messi için kadro dışı kararı!

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PSG, kulübün izni olmadan Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi'yi 2 hafta kadro dışı bıraktı.
Messi için kadro dışı kararı!

Dünya futbol kamuoyu Fransız ekibi Paris Saint-Germain’in Arjantinli yıldız Messi için aldığı kararla sarsıldı. PSG Lionel Messi’yi 2 haftalığına kadro dışı bıraktı.

RMC Sport’ta yer alan habere göre, kulüp yönetimi Messi’nin Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretten bir hayli rahatsız oldu. İzni olmamasına rağmen Arabistan’a giden Arjantinli yıldızın 2 hafta kadro dışı bırakıldığı aktarıldı. Messi’nin hocasından izin almadan ve idman programı olmasına rağmen izinsiz şekilde Suudi Arabistan’a gitmesi takımı rahatsız etti.

HAFTALIK MAAŞINI DA ALAMAYACAK

Messi’nin bu süre içerisinde takımla birlikte antrenman yapmayacağı ve haftalık maaşını da alamayacağı ifade edildi.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı başta eski takımı Barcelona olmak üzere birçok takımla anılan Messi’nin, Fransız ekibinin bu kararı sonrası yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu.

Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Arjantinli süper star, 20 gol attı ve 19 asist yaptı.

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