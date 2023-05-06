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Messi, takım arkadaşlarından özür diledi

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Kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle Paris Saint-Germain'de (PSG) iki hafta kadro dışı bırakılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, takım arkadaşlarından özür diledi.
Messi, takım arkadaşlarından özür diledi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki futbolcu, "Her zamanki gibi maçtan sonra bir gün izin yapacağımızı sanıyordum. Bu geziyi organize etmiştim ve iptal edemezdim. Zaten daha önce de iptal etmiştim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün kararını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü izinsiz olarak antrenmana katılmayan ve Suudi Arabistan'a giden Messi'nin 2 hafta süreyle kadro dışı bırakıldığı ve maaş kesintisi uygulanacağı basına yansımıştı.

Geçen yıl yaptığı anlaşmayla Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Messi'nin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Messi, bu sezon PSG formasıyla 37 maça çıktı ve 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

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