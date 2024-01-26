Metehan Sınır Kapısı yanındaki araç park yeri balçık çamur içerisinde

G.K.Ç Derneği Yönetim Kurulu, belediye yetkilileri ile gerçekleştirdikleri bir dizi görüşmenin ardından yapılmayan taahhütleri nedeniyle bugün yaşanan durumu kamuoyuyla paylaştı.

LEFKOŞA - Güney Kıbrıs'a geçiş yapan vatandaşlar ve çalışanlar, Metehan Sınır Kapısı yanındaki araç park yerinin yaşanan sorunlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşamaktadır. G.K.Ç Derneği Yönetim Kurulu, belediye yetkilileri ile gerçekleştirdikleri bir dizi görüşmenin ardından yapılmayan taahhütleri nedeniyle bugün yaşanan durumu kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, LEFKOŞA Belediye Başkanı Sn. HARMANCI ve bölüm sorumlularıyla seçim öncesi ve sonrasında yapılan görüşmelerde, araç park yerinin STABİLİZE dökülerek düzeltilmesine dair sözler alındığı ancak bu taahhütlerin yerine getirilmediği ifade edildi. Park yerinin yağan yağmur sonrası balçığa dönmesi nedeniyle, güneye geçen vatandaşlar ve çalışanlar araçlarını çıkarmakta zorlanıyor, yaşanan rezillik devam etmektedir.

Dernek Yönetim Kurulu, bugün yaşanan sorunu ileriye dönük olarak görmekte ve mevcut yolu kapatmayacak şekilde park etme zorunluluğu doğabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, LEFKOŞA Belediyesi'nin 300 metrelik bir alanda yaptığı düzeltmenin ise yetersiz kaldığı ve sorunun çözülmediği vurgulanmaktadır.

G.K.Ç Derneği Yönetim Kurulu, yaşanan rezilliğin bir an önce ortadan kaldırılması için gerekli altyapı çalışmalarının en kısa sürede yapılmasını talep etmektedir.

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