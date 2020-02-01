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Meteoroloji Dairesi, kuvetli rüzgar uyarısı yaptı

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Bölgemizde bugün kuvvetli rüzgar, Çarşamba günü ise hafif yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, kuvetli rüzgar uyarısı yaptı

Bölgemizde bugün  kuvvetli rüzgar, çarşamba günü  ise hafif yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre bugünden  itibaren önmüzüdeki hafta sonuna kadar bölgemiz ilk günler yüksek, diğer günlerde alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 ºC dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgar, periyodun ilk günleri kuzeyli, diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, bugün  zaman zaman kuvvetli esecek.

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