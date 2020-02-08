Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak, rüzgarın yarın yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerden esmeye devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak, rüzgarın yarın yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerden esmeye devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak, rüzgarın yarın yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerden esmeye devam edeceğini bildirdi.