  • BIST 1.910,95
  • Altın 753.96533
  • Dolar 13.0892
  • Euro 14.8662
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Mevlevi’de 3-7 Ocak Tarihleri Arasında Topçu Atışları Yapılacak

» »
Mevlevi’de 3-7 Ocak Tarihleri Arasında Topçu Atışları Yapılacak
Mevlevi’de 3-7 Ocak Tarihleri Arasında Topçu Atışları Yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, 3-7 Ocak tarihleri Mevlevi ağır silah atış alanında topçu atışları yapılacağını duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, atış yapılacak tarihlerde 14.00-l6.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından aşağıda belirtilen bölgelerin tehlikeli ve yasak bölge ilan edilip serbest duyurusu yapılınca kadar bölgeye girilmemesi gerektiği kaydedildi.

Bölgeler şöyle:

“Batıda Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu- Kalkanlı 700 m. Doğusu Karapaşa hattı doğusu; Doğuda Yumru T. – Tepeyayla mevki Kalkanlı köyü hattının batısı; Güneyde Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda –Mevlevi köyü 500 m. Hattının kuzeyi; Kuzeyde Karpaşa – Özhan köyü Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özçınar’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı09 Aralık 2021 Perşembe 15:34
  • Yarın Güzelyurt’ta Bazı Bölgelere 4 Saat Elektrik Verilemeyecek07 Aralık 2021 Salı 15:51
  • Mevlevi'de topçu atışları yapılacak06 Aralık 2021 Pazartesi 16:25
  • Güzelyurt'ta hırsızlık, 5 kişi tutuklandı06 Aralık 2021 Pazartesi 15:58
  • Reşat Kansoy isyan etti! Bir kenti, köye çevirdiniz!25 Kasım 2021 Perşembe 20:51
  • Güzelyurt’ta Milli Mücadele Müzesi Projesinin Temelleri Atılıyor23 Kasım 2021 Salı 19:13
  • Bostancı'da yangın20 Kasım 2021 Cumartesi 11:43
  • Mevlevi'de Patlamamış Mühimmat Olduğu Uyarısında Bulunuldu16 Kasım 2021 Salı 16:20
  • Trafik Kazası16 Kasım 2021 Salı 16:08
  • Güzelyurt’ta “Kent Müzesi” Sergisi Açıldı15 Kasım 2021 Pazartesi 15:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti