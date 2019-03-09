Michael Jackson’ınalbümleri İngiltere albüm listelerine tırmandı

ABD'de Kanal 4’te Leaving Neverland’ın yayınlanmasından sonra , Michael Jackson’ın albümleri İngiltere albüm listelerine tırmandı.

Belgeselde, şarkıcıyı erkek olarak taciz etmekle suçlayan iki erkekle, Wade Robson ve James Safechuck ile yapılan kapsamlı röportajlar yer alıyor .

Dört saatlik uzun film Utah'taki Sundance Film Festivali'nde bu yılın başlarında gösterime girdi ve izleyicilerden bu iddiaların detayları karşısında şok oldu .

Jackson malikanesi o zamandan beri belgesele “halka linç etme” dedi ve Kanal 4 ile birlikte film çeken HBO'yu 100 milyon dolara dava etme sürecini başlattı.

Jackson hayranları aynı zamanda Londra’da görünen “Michael Jackson masum” posterleriyle belgesel protesto etti .

Tartışmaya rağmen, Jackson'ın müziği İngiltere iTunes listelerinde yükseldi. 'Number Ones', iTunes'da 60'ın üzerinde yere yükseldi

Neverland'dan ayrılmak iki bölüm halinde yayınlandı. Belgeselin tam gösterisinin ardından, birçok insan bir daha asla Jackson'ın müziğini dinlemeyeceğine yemin etti.