Miçotakis’in gözü Türkiye’de: Seçenekler masada

Bu yıl Ege'de büyük bir hareketlilik yaşanacak... Türkiye seçim sürecine hazırlanırken benzer bir durum Yunanistan'da da var.

Bu yıl bahar aylarında seçime girmeye hazırlanan Yunanistan’da Başbakan Kiriakos Miçotakis ve kurmaylarının kapalı kapılar arkasında seçim süreci ve seçim tarihleri ile ilgili gizli toplantılar yaptığı öğrenildi.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Miçotakis’in önünde bazı seçenekler olduğunu yazarken bölgedeki bazı gelişmelerin de takip edildiği belirtildi. Miçotakis’in aklındaki en önemli sorunun Türkiye’deki seçimler olduğu kaydedildi.

Gazetenin haberinde, Türkiye’de yapılacak seçimin Haziran ayının ortasında mı olacağı yoksa erkene mi çekileceğinin belirsiz olmasının bir sorun yarattığı belirtildi. Yunan medyasındaki haberde, “Yunanistan hükümeti Yunanistan’daki seçim sonrası gelebilecek geçici hükümetin Türkiye’deki seçim öncesi dönemin tavan yaptığı bir döneme denk gelmesini istemiyor” denildi. Daha önce Yunan medyasında yer alan haberlerde böyle bir senaryoda Yunanistan hükümetinin güçsüz ve zayıf olmasından dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ani hamleler yapmasından endişe edildiğine dair açıklamalar vardı.