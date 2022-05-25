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Miçotakis’ten Erdoğan’ın sözlerine yanıt

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Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu başkanı Borge Brende ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Erdoğan'ın kendisine yönelik "Miçotakis benim için bitmiştir." sözlerine yanıt verdi.
Miçotakis’ten Erdoğan’ın sözlerine yanıt

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e yönelik “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” çıkışı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Yunanistan basınında da gündem olan sözlere bugün Miçotakis’ten yanıt geldi. Son olarak Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Miçotakis, Türkiye’nin artan revizyonizmi karşısında Yunanistan’ın egemenliğini savunma sözü verdi.

Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın egemenliğini savunmayacağımı düşünüyorsa, yanılıyor.” ifadesini kullandı.

‘İLETİŞİMDE KALMAYA ÇALIŞACAĞIZ’

Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu başkanı Borge Brende ile yaptığı görüşmede Yunanistan’ın Ege komşusu Türkiye ile her zaman “iletişim kanallarını açık tutmaya” çalışacağını söyledi.

Yunan lider, Ankara’yı Türk savaş uçaklarının Ege adaları üzerinde devam eden uçuşları nedeniyle eleştirirken, “Bu davranış kesinlikle kabul edilemez” dedi ve “Türkiye davranışını değiştirene kadar bu konuyu elimden geldiğince gündeme getirmeyi sürdüreceğim.” ifadelerinde bulundu.

Erdoğan, bugün yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yaptığı ABD gezisinde “F-16’ları Türkiye’ye satmayın” dediğini iddia ederek “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün” ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca “Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum” diyerek bu yılki Stratejik Konsey Toplantısı’nın yapılmayacağını söylemişti.

‘YUNANİSTAN İLETİŞİM KURMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ’

Öte yandan bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Yunan basınına Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dendias, “Türkiye’nin davranışı, Yunanistan’ın Türkiye’den gelen bir tehditle karşı karşıya olduğu yönündeki Yunan argümanlarını kesinlikle doğruluyor” ifadelerinde bulundu.

Dendias Yunanistan’ın iletişim kurmak istediğini belirttiğine de dikkat çekti.

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