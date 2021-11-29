Milyarder İş İnsanlarına Kadın Ticareti Yapan Sosyetik Maxwell’in Davası Başlıyor

Aralarında Bill Gates, Donald Trump, Prens Andrew, Kevin Spacey ve Bill Clinton gibi sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismin de adının geçtiği Jeffrey Epstein'ın eski kız arkadaşı olan Ghislaine Maxwell davası bugün başlıyor.

Maxwell, ABD'li işadamı Jeffrey Epstein'e küçük yaştaki kız çocuklarını istismar etme suçunda ortaklık etmekle ve Epstein'e küçük kızları bulmakla suçlanıyor.

ABD'nin New York şehrinde bu sabah saatlerinde başlayacak davanın 6 haftada sonuçlanması bekleniyor. Küçük yaşta çocuklara cinsel tacizle suçlanan ve hakim karşısına çıkmayı bekleyen Epstein, New York’un Manhattan bölgesinde kaldığı hapishanede yargı süreci başlamadan intihar etmişti.

2020 yılı Aralık ayında tutuklanan Maxwell, o tarihten bu yana hapiste bulunuyor. Mahkeme bugüne kadar Maxwell'in avukatlarının yaptığı kefaletle serbest bırakılması başvurularını reddetti.

Epstein için genç kızları “ağına düşüren” ve kadın ticareti yaptığı için New York'ta hapis cezası çeken Maxwell en son yaptığı açıklamada, “Ben çok güçsüzüm, kırılganım, yorgunum ve hatta ayağıma uygun ayakkabı bile vermiyorlar” sözleriyle hapiste yaşadıklarını dile getirmişti.

Maxwell, 2001 ve 2004 yılları arasında bir dönem kendisinin de ilişkisi bulunduğu bilinen Jeffrey Eipstein'e küçük yaşta kızlar bulmakla suçlanıyor. Maxwell benzer şekilde 1994-1997 yılları arasında da Epstein'in cinsel suçlarına aracılık etmekle suçlanıyor. Ghislaine Maxwell hakkında ayrıca 2016 yılı tarihli bir yalancı şahitlik suçlaması da bulunuyor.

Hakkında 8 ayrı suçlamadan 80 yıla kadar hapis cezası istenen 59 yaşındaki Maxwell, suçlamaların tamamını reddediyor. Maxwell'in avukatlarıysa Eipstein'in işlediği suçlarla ilgili olarak müvekkillerinin günah keçisi ilan edildiğini öne sürüyor.