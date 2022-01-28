Mini Fare kıyafet değiştiriyor

1928’de, izleyiciyle tanışan, 1942’de tam adının ‘Minerva Mouse’ olduğu açıklanan Mini Fare, yıllardır giydiği kırmızı puantiye elbisesini çıkarıp bir süreliğine mavi, üzerinde siyah benekleri olan pantolon-ceket takım giyecek. Başındaki fiyonktan ise vazgeçmiyor.

Mini Fare’nin yeni kıyafetinde Britanyalı moda tasarımcısı Stella McCartney’nin imzası var. Kıyafet değiştirmesinin nedeni Fransa’nın başkenti Paris’teki eğlence parkı Disneyland’in kuruluşunun 30’uncu yılı için düzenlenen etkinlikler.

Mini Fare ,mart ayında pantolon-ceketle sevenlerinin karşısına çıkacak. Kadınların tarih ve toplumdaki yerinin vurgulanıp kutlandığı, ‘Women’s History Month’ adlı ay boyunca yeni kıyafetini giyecek.

Mini Fare’nin yeni imajını bazıları beğendi. Arada değişiklik yapmanın iyi bir şey olduğunu savundu. Bazıları ise geçici bir süreliğine de olsa sevilen kırmızı elbisesini çıkarmasını uygun bulmadı.

ABD’li yorumcu Candace Owens, kıyafet değişikliğinin onu ‘daha maskülen’ bir hale getirme girişimi olduğunu belirterek bunu yapanların niyetinin ‘toplumun dokusunu bozmak’ olduğunu savundu. Yeni kıyafeti, ABD’nin eski first lady ve dışişleri bakanı Hillary Clinton’ın pantolon-ceket takımlarına benzetti.

Çizgi film karakterinin bazı hayranları ise onun ilk defa pantolon giymediğinin altını çizerek, 2019’da, Disney cruise gemisinde ‘Captan Minnie’ olarak denizci pantolonu giydiğini anımsattı. Ve, pantolonun da ona yakıştığını ifade etti.