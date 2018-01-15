  • BIST 113.573
  • Altın 162,965
  • Dolar 3,7786
  • Euro 4,6377
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye

“Moleküler Baskılanmış Plazmonik Sensörler ve Tıp Uygulamaları” Konferansı

»
“Moleküler Baskılanmış Plazmonik Sensörler ve Tıp Uygulamaları” Konferansı
YDÜ’de “Moleküler Baskılanmış Plazmonik Sensörler ve Tıp Uygulamaları” Konferansı Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından, bilim dünyasındaki yeni gelişmelerin ve öne çıkan konuların tartışıldığı “Periyodik Konferanslar Dizisi”nin üçüncüsü yapıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi, 1 numaralı salonda gerçekleştirilen konferansın konuğu, Mayıs 2017’de yayınlanan “Bilim’e Yön Veren 100 Türk” listesine 33. sırada yer alan Türkiye Bilimler Akademisi’nin Başkanı Prof. Dr. Adil Denizli oldu.
Prof. Dr. Adil Denizli “Moleküler Baskılanmış Plazmonik Sensörler ve Tıp Uygulamaları” başlıklı sunumu yaparak, konu hakkında detaylı bilgi verdi. Ayrıca konferansta moleküler baskılama yöntemi ile ilgili yapılan yeni bilimsel çalışmalardan bahsetti.

Moleküler Baskılama Yönteminin Nasıl Ortaya Çıktığı Anlatıldı…

Prof. Dr. Adil Denizli, moleküler baskılama teknolojisinin günümüzde çok çeşitli uzantıları ortaya çıktığından bahsetti.
Prof. Dr. Adil Denizli konuyla ilgili olarak şunları anlattı: “Bunlardan bir tanesi orijinal molekülün kopyasını oluşturmayı sağlayan işlem. Daha açık anlatılırsa, bu işlemde orijinalle aynı üç boyutlu yapıya ve aynı işleve sahip bileşikler oluşturulur. Moleküler baskılamanın uzantısı olan diğer bir teknoloji de doğrudan kalıplama olarak isimlendirilebilir. Bu yöntemde nanokap doğal biyolojik molekülün belirli bir bölümüdür.” 
 Prof. Dr. Adil Denizli diğer bir yaklaşımdaysa “İkili baskılama yönteminde olduğu gibi aktif bölgeye küçük kimyasal maddeler doldurularak buranın şeklini alması sağlanabilir” şeklinde ifadeler kullandı.

Konferans Yoğun İlgi Gördü...

Konferans sonunda sunumunda yaptığı konular ile ilgili yöneltilen soruları cevaplayan Prof. Dr. Adil Denizli, konferansa gösterilen yoğun ilgiden dolayı Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğüne ve öğrencilere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Koleji’nin yüzleri güldüren fotoğraf gezisi…14 Ocak 2018 Pazar 18:36
  • DAÜ Mütercim Tercümanlık Beyaz Perde Etkinliği 10 yaşında14 Ocak 2018 Pazar 18:35
  • Uzm. Erkan Bal’ın üç makalesi, uluslararası prestijli indekslerde taranan dergilerde yayınlandı...14 Ocak 2018 Pazar 18:34
  • DAÜ ile ANKOS iş birliğinde mesleki eğitim semineri gerçekleştiriliyor14 Ocak 2018 Pazar 18:33
  • DAÜ “Ada Işığı” programında müzik dolu sohbet14 Ocak 2018 Pazar 18:33
  • DAÜ’lü öğrencilerden örnek davranış14 Ocak 2018 Pazar 18:32
  • YDÜ Öğretim üyesi Ahmet Sami Boşnak Cezayir’de kongreye katıldı.13 Ocak 2018 Cumartesi 13:05
  • “Bulut Teknolojileri ve Bilgi Teknolojileri Kariyeri” konulu seminer12 Ocak 2018 Cuma 18:09
  • “Beyaz Baston, Bağımsızlığın ve Özgürleşmenin En Önemli Simgelerinden Birisidir”12 Ocak 2018 Cuma 18:07
  • DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Sertifika Töreni renkli görüntülere sahne oldu12 Ocak 2018 Cuma 18:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti