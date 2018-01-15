YDÜ’de “Moleküler Baskılanmış Plazmonik Sensörler ve Tıp Uygulamaları” Konferansı Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından, bilim dünyasındaki yeni gelişmelerin ve öne çıkan konuların tartışıldığı “Periyodik Konferanslar Dizisi”nin üçüncüsü yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi, 1 numaralı salonda gerçekleştirilen konferansın konuğu, Mayıs 2017’de yayınlanan “Bilim’e Yön Veren 100 Türk” listesine 33. sırada yer alan Türkiye Bilimler Akademisi’nin Başkanı Prof. Dr. Adil Denizli oldu.

Prof. Dr. Adil Denizli “Moleküler Baskılanmış Plazmonik Sensörler ve Tıp Uygulamaları” başlıklı sunumu yaparak, konu hakkında detaylı bilgi verdi. Ayrıca konferansta moleküler baskılama yöntemi ile ilgili yapılan yeni bilimsel çalışmalardan bahsetti.

Moleküler Baskılama Yönteminin Nasıl Ortaya Çıktığı Anlatıldı…

Prof. Dr. Adil Denizli, moleküler baskılama teknolojisinin günümüzde çok çeşitli uzantıları ortaya çıktığından bahsetti.

Prof. Dr. Adil Denizli konuyla ilgili olarak şunları anlattı: “Bunlardan bir tanesi orijinal molekülün kopyasını oluşturmayı sağlayan işlem. Daha açık anlatılırsa, bu işlemde orijinalle aynı üç boyutlu yapıya ve aynı işleve sahip bileşikler oluşturulur. Moleküler baskılamanın uzantısı olan diğer bir teknoloji de doğrudan kalıplama olarak isimlendirilebilir. Bu yöntemde nanokap doğal biyolojik molekülün belirli bir bölümüdür.”

Prof. Dr. Adil Denizli diğer bir yaklaşımdaysa “İkili baskılama yönteminde olduğu gibi aktif bölgeye küçük kimyasal maddeler doldurularak buranın şeklini alması sağlanabilir” şeklinde ifadeler kullandı.

Konferans Yoğun İlgi Gördü...

Konferans sonunda sunumunda yaptığı konular ile ilgili yöneltilen soruları cevaplayan Prof. Dr. Adil Denizli, konferansa gösterilen yoğun ilgiden dolayı Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğüne ve öğrencilere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.