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Moody's Türkiye'nin notunu korudu, görünümünü değiştirdi

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Moody's Türkiye'nin notunu korudu, görünümünü değiştirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak teyit etti ve görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak teyit etti ve görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Moody's'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin "Ba1" seviyesindeki kredi notunun korunduğu bildirildi.

Kredi notunun teyit edilmesinde, Türk hükümetinin ekonomik ve finansal gücü ile ülke ekonomisinin yapısal dinamizminin önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, "Moody's ekonomideki dinamizmin, yapısal reformlar uygulamaya konulması ve politik belirsizliğin artması durumunda kuvvet kazanacağını bekliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye'nin "durağan" not görünümünün "negatif"e çekildiği duyurulan açıklamada, bu karara gerekçe olarak, "Türkiye'nin kurumsal gücündeki aşınmanın sürmesi, zayıflayan büyüme görünümü, kamu ve dış hesaplara yönelik artan baskı ile bunların sonucunda artan kredi şoku riski" gösterildi.

Açıklamada, jeopolitik ve iç siyasetten kaynaklanan siyasi risklerin azalması ve kurumsal çevrenin güçlenmesinin Türkiye'nin kredi notunu olumlu etkileyebileceği vurgulandı.

Moody's, Türkiye analistinin artık Avrupa Birliği (AB) dışından raporlama yapacağını gerekçe göstererek, 2017 yılına ilişkin kredi derecelendirme takviminde Türkiye'nin potansiyel değerlendirme tarihlerine yer vermemişti.

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