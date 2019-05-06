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Moskova'da acil iniş yapan uçakta yangın: 41 ölü

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Aeroflot havayollarına ait bir yolcu uçağının Moskova’nın Şeremetyevo Havalimanı’na acil inişi sırasında çıkan yangında 41 kişi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Moskova'da acil iniş yapan uçakta yangın: 41 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaptığı sırada Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağının kuyruk bölümünün alev alması sonucu meydana gelen kazada en az 41 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Pazar akşamı meydana gelen kazada hayatını kaybedenler arasında iki çocuk ve mürettebattan bir kişi de bulunuyor. 

Yetkililer, Moskova-Murmansk seferini yaparken Şeremetyevo Havalimanı’na acil dönüş yapan ve piste inişi esnasında alev alan uçakta mürettebat dahil toplam 78 kişinin bulunduğunu açıkladı. 37 kişi ise uçaktan sağ olarak tahliye edildi.

Yetkililer kaza sırasında hayatını kaybedenlerin çoğunun yanma anında oluşan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirtti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme talimatı vererek, kazanın nedeninin titizlikle araştırılacağını belirtti. Rusya Ulusal Uçuş Güvenliği Kurumu, Şeremetyevo Havalimanı'na uzmanlardan oluşan bir ekip gönderdi. Ayrıca olayla ilgili kriminal inceleme başlatıldı.

48611337_401.jpgNasıl gelişti?

Rus basınında çıkan haberlere göre, uçakta olası bir motor arızası meydana gelirken, bazı görgü tanıkları ise uçağa yıldırım düştüğünü ifade etti.

Yetkililer ilk incelemeleri neticesinde uçağın acil inişi sırasında zemine birden fazla kez çarptığını ve çarpma anında uçağın dolu olan yakıt tanklarının infilak ettiğini belirtti. Tanklar patlmanın hemen ardından alev aldı.

Moskova-Murmansk seferini yaparken Şeremetyevo Havalimanı’na acil dönüş yapan ve piste inişi esnasında alev alan uçak Aeroflot filosunda yer alıyordu.

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