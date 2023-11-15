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Muharrem Döveç Ortaokulu'nun Temel Atma Töreni 23 Kasım’da İskele'de Gerçekleşiyor

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Döveç Group’un Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde, İskele bölgesine eğitim alanında yeni bir soluk getirecek olan Muharrem Döveç Ortaokulu'nun temel atma töreni, 23 Kasım saat 10:30'da gerçekleştirilecek.
Muharrem Döveç Ortaokulu'nun Temel Atma Töreni 23 Kasım’da İskele'de Gerçekleşiyor

Döveç Group’un Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde, İskele bölgesine eğitim alanında yeni bir soluk getirecek olan Muharrem Döveç Ortaokulu'nun temel atma töreni, 23 Kasım saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Döveç Group iş birliğiyle yürütülen bu prestijli proje, bölgenin eğitim altyapısına önemli bir katkı sunacak.

 

Özel ve Anlamlı Bir Tören:

Döveç Group tarafından finanse edilen ve yaklaşık 75 Milyon TL bütçeyle hayata geçirilmesi hedeflenen Muharrem Döveç Ortaokulu, modern eğitim anlayışını ve ileri teknolojiyi bölgeye taşıyacak. Tören, okulun ismini taşıyan Döveç Group’un kurucusu Muharrem Döveç'in anısına olan saygıyı yansıtarak başlayacak.

Toplam 8 bin metrekarelik alana kurulacak olan okul, son teknoloji ile donatılacak ve İskele bölgesindeki eğitim kalitesini artırarak önemli bir ihtiyacın giderilmesine katkı koyacak.

Bu özel okulun inşası, "Bir Okul da Sen Yap" kampanyasının bir parçası olarak, Döveç Group’un  hizmet verdiği bölgelere değer katma vizyonunun bir göstergesi olarak hayata geçiriliyor.

 

Döveç Group Direktörü Burçin Döveç, projenin önemine vurgu yaparak, eğitim sektörüne yapılan katkının gençlerin geleceğini şekillendirmede büyük bir rol oynayacağını belirterek, bu anlamlı projenin, İskele'nin eğitim yolculuğunda yeni bir dönüm noktası olacağına olan inancını belirtti.

Döveç Group’tan yapılan açıklamada ise geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi eğitimi alması için atılan bu adımın,büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olduğu belirtilirken,  Muharrem Döveç Ortaokulu'nun temel atma törenine tüm halkımız davet edildi.

Döveç Group olarak, bu projenin hayata geçmesi için gösterdiğimiz çabadan ve İskele bölgesine katkıda bulunacak olmamızdan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz.

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