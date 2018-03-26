Murat Kanatlı soruyor: "Başsavcıya sormaya gerek yoktu da, ne değişti ki, Yenişehir'deki sorulacak?"

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı sosyal medya üzerinden Yenişehir'deki yurt konusuyla ilgili tespitlerini paylaştı:

"Kermiya'da 220 dönüm askeri arazinin Serdar tarafından oğlu Rauf'a ihalesiz verilmesi Tufan Erhürman'a göre yolsuzluktu, Başsavcıya sormaya gerek yoktu da, ne değişti ki, Yenişehir'deki sorulacak? Yolsuzluklar içinde hiyerarşi mi var? Koltuk şekline bağlı olarak yolsuzluk tanımı mı değişir? Ayni huy örneğin Ersin Tatar için de geçerli, parti konumuna göre 2 kez ihalesiz hem eski hastahane, hem Kermiya askeri bölge ihalesiz verilirken sessizce geçiştirilirken, Yenişehir'de yurt için arazi verilmesine kükremekte... Ülkenin yolsuzluk ve usulsüzlük tanımı dövizden daha hızlı değişmekte, müzikli koltuk çocuk oyunundaki gibi, müzik çalar, koltuk değişir, yolsuzluk tanımı değişir... dönüp dönüp ayni yere gelinmekte... şimdi yeni "savunma" savcıya soralım, muhalefetteyken savcı görüşü neden talep edilmediydi diye çılgın sorular var aklımda ama neysa... boşverin... hayırlısı, Başsavcı gene mütihş görüşlerinden birini yazacak ve bu dosya da kapacak, sorun yok, dünya ve koltuğa oturma sırası değişiyor..."