Murat Yetkin, Soli Özel Ve Sinan Ülgen YDÜ Güvenlik Akademisi’nde konuşacaklar

Yakın Doğu ÜniversitesiYakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi Üç Önemli İsmi Ağırlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Güvenlik Akademisi’nde Murat Yetkin, Sinan Ülgen ve Soli Özel güncel gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değişen güvenlik dinamiklerini Avrupa Birliği çerçevesinde masaya yatıracaklar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi sertifika programının son haftasında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Soli Özel ve Türk Dış Politikası uzmanı Sinan Ülgensertifika programının katılımcılarıyla buluşacak.

YDÜ, Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ve Enstitü Başdanışmanı Ercan Çitlioğlu yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Güvenlik Akademisi” sertifika programı kapsamında 25 Kasım tarihinde düzenlenecek oturumlarda Murat Yetkin “Doğu Akdeniz'deYeni Jeopolitik ve KKTC 'ye Yansımaları", Soli Özel "Akdeniz'de Değişen Dengeler ve Dinamik" ve Sinan Ülgen "AB'nin Akdeniz Ülkeleri ile İlişkileri ve KKTC'ye Yansımaları" başlıklı seminerleri verecekler. Seminerler Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi B-101 No’lu seminer salonunda saat 10:00-13:00 saatleri arasında yer alacak.

Koldaş: Son Gelişmeler Işığında Dünyada Ve Bölgemizde Değişen Güvenlik Dinamiklerini Üç Önemli Düşün İnsanıyla Değerlendireceğiz

Dünyada ve KKTC’nin de içinde bulunduğu bölgede güvenlik dinamiklerinin sürekli ve hızlı bir değişim içinde bulunduğuna dikkat çeken Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, toplumsal yaşamın her alanında geleceğe yönelik sürdürülebilir güvenlik politikalarını üretmek ve hayata geçirmek için bu dinamiklerin doğru okunması gereğinin altını çizdi. Güvenlik Akademisi programı boyunca her hafta güvenliğin farklı bir boyutunu alanlarında uzman konuşmacılarla değerlendirdiklerini kaydeden Doç. Dr. Umut Koldaş “ Bu hafta hem medyada hem de bilimsel arenada güvenlik hakkında toplumsal farkındalığın gelişimine katkı koyan ve bu alanda çalışanlara değerlendirmeleriyle yeni bakış açıları kazandıran üç düşün insanını konuk edeceğiz. Türkiye medyası ve kamuoyu başta olmak üzere uluslararası arenada da güvenlik alanındaki çalışmaları ve değerlendirmeleriyle tanınan ve atıflanan bu değerli isimlerin Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisinin ortaya koyduğu “güvenlik çalışmalarının sistematikleştirilmesi ve toplumda bilinçli bir güvenlik farkındalığı yaratılması” vizyonuna çok değerli katkılar koyacaklarına inanıyorum.” dedi.

Koldaş: Güvenlik Akademisi Programlarıyla Ülkemizde Güvenlik Çalışmaları Alanında Bilimsel ve Sistematik Bir Çerçeve Oluşturduk

Güvenlik Akademisi programlarıyla “Enstitümüzün Başdanışmanı Ercan Çitlioğlu hocamız ile birlikte yürüttüğümüz ve bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Güvenlik Akademisi programları ülke kamuoyunda ve kurumlarımızda güvenlikle ilgili bilinçli bir farkındalığın oluşmasına ve sistematik analiz yeteneğinin gelişiminde önemli bir pay sahibi oldu. Ülkemizde daha önceleri bir çok ortamda tek boyutlu olarak tartışılan güvenlik konusunun çok boyutlu olarak değerlendirilmesine ön ayak olan bu programlar,hem katılımcılarımızın hem de temsil ettikleri toplum kesimlerinin güvenliğe tümleşik bir bakış açısı geliştirmelerini sağladı. Bundan sonraki dönemde de Yakın Doğu Enstitüsü olarak bilimsel altyapısını sağlam temeller üzerine kurduğumuz sistematik bilimsel projeleri, eğitim programlarını, saha analizlerini toplumumuzla paylaşarak ülkemizde bütünlüklü bir güvenlik anlayışının gelişimine katkı koymaya devam edeceğiz.” dedi. “Güvenlik Akademisi” ve diğer YDE kısa dönemli eğitim programlarına kayıt için detaylı bilgiye www.neu.edu.tr, yde.neu.edu.tr web sayfalarından, nei@neu.edu.tr e-posta adresinden, YDE facebook sayfasından (facebook:yakindoguenstitusu), 223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36 telefonlarından ulaşılabilir.