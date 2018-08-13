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Müzik festivalinde platform çöktü: Çok sayıda yaralı var!

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İspanya'nın kuzeybatısındaki Virgo kentinde bir müzik festivali sırasında deniz kıyısındaki tahta platform çöktü. Olayda 250'den fazla kişi yaralandı.
Müzik festivalinde platform çöktü: Çok sayıda yaralı var!

Virgo kenti belediye başkanı Abel Caballero olay mahallinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki, 10 metre enindeki deniz kıyısındaki tahta platformun bir bölümünün insanların bir rap sanatçısı Rels B.'yi  izlediği sırada aniden çöktüğünü belirtti.

Caballero "Çökmenin nedenleri henüz bilinmiyor. Enkaz altında kalan kimse yok" dedi.

Görgü tanıkları İspanyol medyasına yaptıkları açıklamalarda iki günlük O Marisquino adlı müzik festivali sırasında yaşanan kazada insanların çöken platformun enkazı altından çıkmak için mücadele ettiklerini belirtti. Bazı kişilerin denize düştüğü de belirtildi.

Galiçya bölgesi Sağlık Bakanı Jesus Vazquez Almuina olayda toplam 266 kişinin yaralandığını, vücutlarında kırıklar bulunan 5 kişinin sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi.

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