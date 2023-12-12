  • BIST 7748.85
  • Altın 1846.373
  • Dolar 29.0283
  • Euro 31.3522
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail Başbakanlık'tan Mossad adına açıklama: İran'ın Kıbrıs'ta saldırı planlarını engelledik

NASA astronotunun 8 ay önce uzayda kaybettiği minik domates bulundu

» »
NASA astronotu Frank Rubio'nun mart ayında Dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) kaybettiği minik domates 8 ay sonra bulundu. Astronot Rubio, uzun süredir bu domatesi yemekle suçlanıyordu.
NASA astronotunun 8 ay önce uzayda kaybettiği minik domates bulundu

Astronot o tarihte deney kapsamında hasat ettiği domatesi kaybetmiş ve bu durum istasyonda espri konusu olmuştu.

Yine NASA astronotu Jasmin Moghbeli, çarşamba günü canlı yayımlanan etkinlikte, "Evine dönen yakın dostumuz Frank Rubio, uzun süredir bu domatesi yemekle suçlanıyor. Ama artık onu temize çıkarabiliriz. Domatesi bulduk" diye konuştu.

Söz konusu etkinlik, 6 Aralık'te UUİ'nin 25. yıldönümü kapsamında düzenlendi. Moghbeli domatesin nerede bulunduğunu veya ne durumda olduğunu açıklamadı.

Yaklaşık 2,5 santimetre çapındaki cüce domates, Veg-05 deneyi için yetiştirilmişti. Rubio bu sebzelerle bizzat ilgileniyor ve onları hasat ediyordu.

"Ortaya çıkacağından ve yıllar sonra beni haklı çıkaracağından eminim"

29 Mart 2023'te hasat edilen numuneler istasyondaki astronotlar arasında pay edildi. Öte yandan Rubio domatesten bir ısırık bile alamadı.

Eylül ayında UUİ'nin canlı yayınında konuşan Rubio, "O şeyi aramak için çok saatlerimi harcadım. 18 ila 20 saatimi onu aramakla geçirdim" diyen astronot, şöyle eklemişti:

"Onu yemedim. Bir noktada ortaya çıkacağından ve yıllar sonra beni haklı çıkaracağından eminim."

UUİ kabaca 6 yatak odalı bir evden daha büyük. Burada mikro yerçekiminde küçük nesneler kolayca beklenmedik köşelere uçup gidebilir.

Rubio, uzayda geçirdiği 371 günün ardından eylülde güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Banka kayıtları paylaşıldı: Biden ailesine yolsuzluk suçlaması06 Aralık 2023 Çarşamba 19:38
  • Trump: Yeniden seçilirsem ‘ilk gün hariç’ diktatör olmayacağım06 Aralık 2023 Çarşamba 18:34
  • ABD İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi06 Aralık 2023 Çarşamba 18:09
  • ABD Temsilciler Meclisi komitesi, Biden ailesini yolsuzlukla suçladı05 Aralık 2023 Salı 20:04
  • ABD'de "daha fazla izlenmek" için kasıtlı uçak kazası yapan Youtuber'a 6 ay hapis cezası05 Aralık 2023 Salı 15:14
  • ABD'li Senatör Sanders'dan İsrail'e 10,1 milyar dolarlık yardıma itiraz05 Aralık 2023 Salı 10:24
  • The Weeknd'den Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım02 Aralık 2023 Cumartesi 11:48
  • ABD: Gazze'de insani aranın uzatılmasına odaklanacağız29 Kasım 2023 Çarşamba 14:58
  • Biden'dan esir takası açıklaması: Önümüzdeki saatlerde yeni bilgiler öğreneceğiz25 Kasım 2023 Cumartesi 19:48
  • George Floyd’u öldüren eski polis hapishanede bıçaklandı25 Kasım 2023 Cumartesi 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti