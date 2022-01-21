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NATO, Bulgaristan Ve Romanya'dan Çekilmesi İçin Rusya'nın Yaptığı Talebi Reddetti

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NATO, Bulgaristan ve Romanya'daki ittifak askerlerinin çekilmesi, üslerin kapatılmasını isteyen Rusya'nın bu talebini geri çevirdi.
NATO, Bulgaristan Ve Romanya'dan Çekilmesi İçin Rusya'nın Yaptığı Talebi Reddetti

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün gündeme getirilen talep hakkında açıklama yaptı.

Lungescu, "NATO, ittifakın doğu bölümündeki askerlerin mevcudiyeti dahil olmak üzere, müttefiklerin birbirini koruma ve savunma kabiliyetinden vazgeçmeyecektir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın taleplerinin birinci ve ikinci sınıf NATO üyeleri yaratacağını belirten Lungescu, bunu kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Lungescu, "Avrupa'da herhangi bir etki alanları oluşturma fikrini reddediyoruz. Güvenlik ortamımızın bozulmasına, toplu savunmamızın güçlendirilmesi yolu dahil olmak üzere, her zaman karşılık vereceğiz. NATO müteyakkızdır ve ittifakımızın doğu kısmının tahkim edilmesi ihtiyacını değerlendirmeye devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde NATO'nun 1997 öncesine dönmesine yönelik Rusya'nın talebinin Bulgaristan ve Romanya için ne anlama geldiği sorusuna yanıt verilmişti.

Bu yanıtta, 1997'de NATO üyesi olmayan ülkelerdeki düzene dönülmesi için Rusya'nın "yabancı güçlerin, ekipmanın ve silahların" çekilmesini ve diğer adımların atılmasını istediği belirtilmiş, "Buna Bulgaristan ve Romanya dahildir." ifadesine yer verilmişti.

Bulgaristan ve Romanya'nın NATO üyelik süreçleri 1997'de başlamış, iki ülke 2004'te NATO üyesi olmuştu.a

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