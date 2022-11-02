Nazilerin çaldığı kemanın Stradivarius olduğu belirlendi

Fransa'da bir kemanın, 1944'te Naziler tarafından Varşova'daki Ulusal Müze'den çalınmasının ardından ortadan kaybolan tanınmış bir Stradivarius olduğu düşünülüyor.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, uzmanlar, enstrümanın, 1719’da Antonio Stradivari tarafından yapılan Lauterbach Stradivarius’un tanımına uyduğu sonucuna vardı.

Nazilerin yağmaladığı sanat eserlerini Yahudi ailelere iade etme konusunda uzmanlaşmış bir avukat olan Corinne Hershkovitch, soruşturmanın kemanın, adını virtüöz bir Alman kemancı olan Johann Christoph Lauterbach’tan alan ve uzun süredir kayıp olan enstrüman olduğuna dair “güçlü varsayımlar” olduğunu söyledi.

“STRADIVARIUS’UN EN GÜZEL ESERLERİNDEN BİRİ”

Enstrüman, ilk önce Fransız kemancı Charles Philippe Lafont’a aitti, daha sonra Parisli Jean-Baptiste Vuillaume tarafından satın alındı ve Lauterbach’a satıldı.

Lodz’lu bir sanayici ve sanat hamisi olan Henryk Grohman, onu 1900’de satın aldıktan sonra, Stradivarius uzmanları WE Hill and Sons tarafından değerlendirilmek üzere Londra’ya gönderdi. Firma, 1913’te “Stradivarius’un en güzel eserlerinden biri” olduğu sonucuna vararak ayrıntılı bir açıklama yaptı.

Stradivarius kemanları, seslerinin netliği, zenginliği ve bireysel karakteri ile ünlüdür ve çok değerlidir. Bu yılın haziran ayında bir Stradivarius, New York’taki bir Japon müzesi tarafından tam 15.34 milyon dolara satıldı.