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Nebil Özgentürk ile söyleşi film gösterimi ve imza günü gerçekleşecek

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Nebil Özgentürk ile söyleşi film gösterimi ve imza günü gerçekleşecek
Etkinliğe, tüm fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerimizin akademik kadroları, öğrencileri ve halkımız davetlidir.

“Bir Yudum İnsan” programı ilesanat, spor, siyaset gibi alanlarda tanınmış pek çok ismin hayatlarını ele alarak geniş kitlelere ulaşmış, program-belgesel yapımcısı ve yazar Nebil Özgentürk, 6. Uluslararası Medya Çalıştayı kapsamında, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün konuğu oluyor. 
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de, 19 Aralık 2017, saat 15.00’de, gerçekleşecek etkinlikte, belgesel film gösterimi, Nebil Özgentürk söyleyişi ve imza günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Nebil Öztengürk Kimdir?
Nebil Özgentürk, 1965 yılında Adana’da doğdu. Yazar ve program yapımcılığı yapan Özgentürk, 1994’ten beri “Bir Yudum İnsan” programı ile sanat, spor siyaset gibi birçok alanda tanınmış isimlerin hayatlarını inceledi. 
Uzun süre Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Özgentürk, 2004-2012 yılları arasında Hıncal Uluç, Haşmet Babaoğlu ve Sunay Akın ile ATV, TV8 ve Skyturk360 kanallarında “Yaşamdan Dakikalar” adlı programda yer aldı. 
Çeşitli konu, kişileri ve kurumları kapsayan onlarca belgesel de yapan Özgentürk, birçok ödüle de layık görülmüştür. Özgentürk, yönetmen ve senarist Ali Özgentürk’ün kardeşidir. 

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