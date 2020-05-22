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Netanyahu’dan Filistin Yönetimi’ne Trump’ın planı çerçevesinde müzakere çağrısı

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Netanyahu’dan Filistin Yönetimi’ne Trump’ın planı çerçevesinde müzakere çağrısı
Netanyahu’dan Filistin Yönetimi’ne Trump’ın planı çerçevesinde müzakere çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Yönetimi’ne ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği sözde Orta Doğu barış planı çerçevesinde müzakere çağrısında bulundu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Netanyahu dün akşam Batı Kudüs’te, Doğu Kudüs’ün işgalinin 53’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Filistinlilerle ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı çerçevesinde müzakerelere hazır olduğunu ifade ettiği vurgulandı.

Netanyahu, hem kendisinin hem de hükümet ortaklarının ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan sözde barış planına bağlı ve bu plan çerçevesinde Filistinlilerle “barış görüşmelerine” hazır olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump’ın, Netanyahu ile 28 Ocak’ta Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin “İsrail’in toprağı” olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin’e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin “ilhakı” için Batı Şeria’da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs’ta Mecliste yaptığı konuşmada, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini “ilhak” etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

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