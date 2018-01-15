NEU3D Laboratories Hastaların Tedavisine Katkıda Bulunmaya Devam Ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi, DESAM bünyesi altında 2015 yılından itibaren faaliyet gösteren 3D yazıcı laboratuvarı (NEU3D Laboratories) Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne katkıda bulunmaya devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, daha önce ameliyathane için üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş cerrahi enstrümanlar ile ilgili çalışmalar yapan ekip bu konudaki başarılı sonuçlarını kongre ve panellerde sunmuş, aynı çalışma bu yıl içinde makale olarak tıp literatürüne girmeye hak kazanmıştır denildi.

NEU3D Laboratories, Acil Durumlar İçin Hızlı Çözümler Üretiyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Etik Kurulu ve Yakın Doğu Üniversitesi, DESAM Bilimsel Danışma Kurulu üyesi, YDÜ DESAM, Biyoteknoloji Birimi’nin sorumlusu Yrd. Doç.Dr. Emil Mammadov, üç boyutlu yazıcıların günümüzde sağlıkta hızlı çözümlerin ana bileşeni haline geldiğini belirtti. Mammadov, çalışmalarına devam eden NEU3D ekibinin hastaneye kazandırdığı bir diğer yeniliğin ise cihaza veya duruma özel yedek parçaların üretimi olduğunu vurguladı.

Şu ana kadar iki farklı departman için acil ihtiyaç durumunda tasarlanmış ve üretilmiş olan yedek parçaların büyük beğeni topladığını belirten Mammadov, bunlardan birinin ve en önemlisinin, son yıllarda yaygın olarak kullanılan non-invazif ventilasyon modunun kullanımı için adada bulunmayan ve acil ihtiyaç duyulan özel bir ara könnektör olduğunun altını çizdi.

NEU3D Laboratories Tarafından Üretilen Konnektör Sayesinde Hasta, Daha Az İnvazif Bir Solunum Desteği Alarak Kısa Süre İçinde Taburcu Edildi.

Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov ve Makine Mühendisi Ersin Aytaç tarafından tasarlanan bu parça NEU3D Laboratories tarafından üretildi. Yapılan testler ile konnektörün hava basıncına dayanıklı olduğu ve basınç iletimini kaçak olmaksızın yaptığı kanıtlandıktan sonra kullanıma geçildi. Bu sayede Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde solunum sıkıntısı ile yatan bebek daha az invazif bir solunum desteği alarak kısa süre içinde sağlıklı ve komplikasyonsuz bir şekilde taburcu edildi.

NEU3D Laboratories, Çeşitli Bilimsel Araştırmaların Yapıldığı Merkez Haline Geldi

Sadece cihaz ve cerrahi enstrüman üretimi ile yetinmeyen laboratuvar kısa sürede çeşitli bilimsel araştırmaların yapıldığı merkez haline geldi. Geçen yıl Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı ile ilk yayınına imza atan laboratuvar aynı yıl içinde BAP desteği alan dört bilimsel projeye de dahil olmuştur.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden NEU3D Laboratories mevcut olan cihaz parkına bir yenisini daha katmaya hazırlanıyor. Ekibin tüm çalışmaları 3d.neu.edu.tr web sitesinden ve laboratuvarın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.