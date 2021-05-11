Nijerya’da kolera salgını

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Kano eyaletinde görülen kolera salgını nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Koya köy şefi Sulaiman Muhammad, yaptığı açıklamada, Kano eyaletine bağlı Koya köyünde 15 kişinin koleradan yaşamını yitirdiğini belirtti.

Muhammad, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk olduğunu ifade ederek, 40 kişinin de tedavi altında alındığını kaydetti.

Nijerya’da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.