Nikos Hristodulidis, ABD ile ittifakı canlı tutmak istiyor

Kıbrıs Rum Yönetimi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Dışişleri Bakanı olduğu zamandan bu yana ortaya koyduğu uzun vadeli hedeflerden biri olduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “ABD ile İttifakı Canlı Tutmak İstiyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in şu an isteyeceği en son şeyin bu planlamayı bozacak bir gelişme olduğunu ve içerisinde Kıbrıslı Rumların da yer aldığı yaptırımlarla ilgili listenin yayımlanmasının akabinde, Rum Yönetimi tarafından verilen ilk mesajın da, Amerikan makamlarıyla tam iş birliği yönünde olduğuna işaret etti.

Herkesin, Güney Kıbrıs’ın, Rus oligarklar ve bunların bazı Kıbrıslı Rum iş birlikçileri yüzünden tekrar köşeye sıkıştırılmaya dayanamayacağını anladığını yazan gazete, şu ana kadar Rum hükümetinin Amerikalılar ile İngilizlerin testinden geçtiğinin görüldüğüne işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Amerika’yla konuşmasının çok spesifik bir hedefe sahip olduğunu ve bunun Rum kesiminin Rusların lehine olacak şekilde Amerikalıların arkasından oyunlar oynamadığı ve kendisi iş birliğinden söz ettiği zaman gerçekten bunu kastettiği mesajının verilmesi olduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in Amerika Birleşik Devletleri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland’la telefonda görüştüğünü belirtti.

Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ta kutlanan Paskalya yortusunun hemen akabinde ve Victoria Nuland’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin devamını getirmek için, başkanlıkta yaptırımlar konusunda bir toplantı düzenlediğini anımsatan gazete, toplantının ana konusunun, her bir yetkiliye, Londra ve Washington’la iş birliğine özellikle ağırlık vermesi direktifi verilmesi olduğunu kaydetti.

Özellikle dikkatin Amerika gidişatına yönelik olduğunu kaydeden gazete, bunun Kıbrıslı Rumların da yer aldığı listenin yayımlanmasından önce belli olduğunu da ifade etti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum hükümetinin Güney Kıbrıs’tan kişilerin olaya karışması konusunda listenin yayınlanmasından en az 3 gün öncesinden bilgisi olduğunu kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanı'nın konu hakkında 12 Nisan tarihinde ofisinde bir toplantı düzenlediğini yazdı.

Kıbrıslı Rumların da listede olmasının, muhtemelen ABD ile İngiltere’nin Rum kesimini sokmak istedikleri sınav olduğuna işaret eden gazete, Washington ile Londra’nın, Rum kesimini Kıbrıslı Rumların da olaya müdahil olduğu konusunda önceden haberdar ederek, Rum makamlarının nasıl hareket edeceğini görmek için fırsat kolladıklarını belirtti.

Gazete, Washington ile Londra’nın, Güney Kıbrıs’taki yeni hükümeti, Batı’nın sıkı müttefiki olduklarını söyledikleri zaman gerçekten bunu kastedip etmedikleri ya da Rus oligarkları desteklemeye devam edip etmeyecekleri konusunda test etmek istediklerini ifade etti.

Rum hükümeti için, Amerikalılarla ilişkilerin bozulmasının söz konusu olmadığının en başından net olduğunu ve Rum hükümetinin buna paralel olarak, Rusların iş birlikçileri olarak addedilen Rumları korumaya hiç niyeti olmadığını yazan gazete, bu mesajın Washington’a ulaştığını ve bunun ise ABD büyükelçisinin yaptığı paylaşımda kayda geçirildiğini kaydetti.

İngiltere Yüksek Komiserliğinin de Rum makamlarının faaliyetlerine yönelik memnuniyetini ilettiği bir açıklamada bulunduğunu belirten gazete, Rum kesiminin Amerikalıların güvenini kaybetmeyi istemediğini ekledi.

GÜNEY KIBRIS YAPTIRIMLAR KONUSUNDA YABANCI BASININ MERCEĞİNDE

Haravgi gazetesi ise “Güney Kıbrıs Yaptırımlar Konusunda Yabancı Basının Merceğinde” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın, Rus oligarklar ve bu kişilerle iş birliği yapanlar aleyhinde yaptırımlar uygulanması konusunda yabancı basının merceğinde olduğunu yazdı.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan yeni bir haberde, bugüne kadar alınan tedbirlere atıfta bulunulduğunu yazan gazete, haberde ayrıca “birbirini takip eden görüşmeler, belirgin bir panik havası, politikacıların zararı sınırlamak için çılgınca girişimde bulunmaları ve Kıbrıs’ın bir kez daha Rusya’yla bağlantılı bir fırtınanın içinde olmasından” söz edildiğini iletti.

Gazete, Politico’da yer alan haberde ise, Güney Kıbrıs’ın geleneksel olarak Rusya’yla güçlü bağlantılara sahip olduğundan söz edildiğini ekledi.