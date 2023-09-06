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SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Nikos Hristodulidis: Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanacak her türlü iyileşme müzakerelere katkı sağlayacak

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Nikos Hristodulidis: Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanacak her türlü iyileşme müzakerelere katkı sağlayacak
Nikos Hristodulidis: Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanacak her türlü iyileşme müzakerelere katkı sağlayacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yeorgios Yerapetridis’in Ankara’da yaptığı görüşme Rum basınında da geniş yer buldu.

Haravgi gazetesi, “Miçotakis-Erdoğan Arasında New York’ta Görüşme Kesinleşti” başlığı altında verdiği haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerogios Yerapetridis’in dün Ankara’da Türk mevkidaşı Hakan Fidan’la yaptığı görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kirakos Miçotakis'in New York’ta görüşmesine netlik kazandırdıklarını yazdı.

Gazete, Miçotakis-Erdoğan görüşmesinin 18 Eylül tarihinde yapılacağını belirtirken, Yerapetridis’in konuya ilişkin AA’ya yaptığı açıklamalara geniş yer verildi.

Öte yandan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de dün akşam bir etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada görüşmeye ilişkin soruları yanıtladı.

Habere göre, Hristodulidis açıklamasında, Yerapetridis-Fidan görüşmesi konusunda henüz bilgilendirilmediklerini belirtti. Hristodulidis, “Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yaşanacak her türlü iyileşme müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorunun çözümü yönündeki çabalarımıza katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, Pile konusundaki bir soruya ise “Bizim amacımız ara bölgenin 1974’te belirlendiği şeklinden herhangi bir kuşkuya veya Türk işgal ordusuna herhangi bir avantaj yaratılmasına mahal verilmemesidir” yanıtını verdi.

Haber Fileleftheros'ta “Kıbrıs Sorununa Garantör Devletler Olarak Bakıyorlar”; Politis'te “Olumlu Ortam ve Atina ile Ankara’nın Gelecekteki Adımlarına Dair Yol Haritası”; Alithia'da “Fidan ve Yerapetridis Kıbrıs Sorununu Görüştüler” başlığıyla yer aldı.

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