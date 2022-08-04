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Norveç Kralı hastaneye kaldırıldı

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Norveç Kralı V. Harald’ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Norveç Kralı hastaneye kaldırıldı

Norveç Kralı V. Harald hastaneye kaldırıldı. Kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, Kralı Harald'ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edilerek, 85 yaşındaki Kral’ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kral Harald’ın başkent Oslo’da bulunan Oslo Üniversite Hastanesi’nin bir parçası olan Rikshospitalet’e kaldırıldığı ifade edildi.

Solunum güçlüğü ile hastaneye kaldırıldıktan sonra Ekim 2020’de kalp kapakçığını değiştirmek için başarılı bir ameliyat geçiren Kral Harald, geçtiğimiz mart ayında Covid-19’a yakalanmıştı.

Görevleri törensel ve hiçbir siyasi gücü olmayan Kral Harald, babası Kral Olav’ın 17 Ocak 1991’de ölümünden sonra tahta çıkmıştı.

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