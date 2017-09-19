Norveç'te bir polis esrar kaçakçılığından hapse atıldı

Norveç'in başkenti Oslo'da mahkeme, organize suçlarla mücadeleden sorumlu üst düzey bir polis şefini, tanınmış bir uyuşturucu kaçakçısına yardım etmek ve rüşvet almak suçlamalarından 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, 2014 yılında tutuklanan Eirik Jensen adlı polisin en az 72 bin euro rüşvet alarak Norveç'e esrar sokması için bir uyuşturucu tacirine yardım ettiği yönünde karar verdi.

Suçlamaları reddeden Jensen ise temyiz başvurusu yapacak.

Yolsuzlukla mücadele eden Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2016 Endeksi'ne göre Norveç, yolsuzluğun en az görüldüğü altıncı ülke. Bu nedenle Jensen'in davası Norveç kamuoyunda büyük ilgi görüyor.

KOD ADI: GÜNEŞ IŞIĞI

Jensen'in duruşmasında mahkeme, adamın 2004 ve 2013 yılları arasında 14 tona yakın esrar kaçırması için Gjermund Cappelenm adlı kaçakçıya yardım ettiğini ortaya çıkardı.

Görgü tanığı Gjermund Cappelenm ise, ülkeye esrar getirttiğini kabul ederek 15 yıl hapse mahkum oldu.

Norveçli NRK televizyonuna göre, Oslo Mahkemesi Jensen'ın telefonuna gönderilen mesajlarda bazı basit şifreli konuşmalarla karşılaştı.

NRK'nin haberine göre, yüzlerce mesajlaşmada görülen bu kodlardan biri olan "güneş ışığı", polisin peşlerinde olmadığı ve uyuşturucuları rahatça ülkeye sokabilecekleri anlamına geliyordu.