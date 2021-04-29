Nur Nadir:Asıl onların bir özür borçları var

Kıbrıs tv programlarına gelen cezaları değerlendiren Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir, tüm televizyon kanallarına eşit ve adil davranılması gerektiğini vurguladı.

Nadir, özür cezası aldıklarını ancak bunu yapmayacağını dile getirerek, “Asıl sizler bize bir özür borçlusunuz” dedi. Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir Kıbrıs Tv ekranlarından Yayın Yükek Kurumu’nun hakkında aldığı kararları yorumladı. Kıbrıs Sözcüleri programında açıklamalarda bulunan Nadir, “Benden özür dilemem istendi. Dilemeyeceğim. Asıl sizler bizlere özür borçlusunuz” dedi.

“HER YERDE PEŞİNİZDE OLACAĞIZ”

Ülkede yayın yapan farklı kanallarda yapılan hak ihlallerine dikkat çeken Nadir; yapılan hakaret ve etik dışı yayınlara bu kadar sessiz kalınmasını eleştirdi. Nadir; “Sizin yönetim kurulunuzda siyasi üyeleriniz olduğu için, azınlıkta olmanıza rağmen bu kadar saygısızca bu kadar yandaş bu kadar taraflı hareket etmeninizin bir bedeli olacak. Sizi hem ifşa edeceğiz, hem dava edeceğiz hem de her yerde peşinizde olacağız” dedi.

“HUKUKİ OLARAK HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ”

Kıbrıs Medya Grubu ve kendisi adına yapılan yayınların, Yayın Yüksek Kurumu tarafından incelenmesi için ekranlar karşısında çağrıda bulunan Nadir, bundan sonra atacağı adımın haklarını hukuki olarak aramak olacağını açıkladı. Biz şikayetçiyiz diyen Nadir, “Artık devlet dahil olmak üzere dava edilmeye başlanacak” dedi. Kurumlarda hangi mevkiye gelinirse gelinsin amacın topluma hizmet etmek amacı taşıdığını dile getiren Nadir şöyle konuştu;

“SİZİN AMACINIZ TOPLUMU BİR YERE TAŞIMAK OLMALI”

“Hangi pozisyonda görev yaparsanız yapın; eğer bir kurumda bir göreve getiriliyorsanız amaç kurumu, toplumu belirli bir noktaya taşımaktır. En alt statüden en üste kadar geçerli olan bir durumdur bu. Ekonomiyi daha ileriye taşımak, çarkların dönmesini sağlamak için varsınız; Siyasi görüşünüzün aynı olmadığı kurum ve kişilere keyfinizce saldırabilmek için değil… Eğer ki böyle bir duruma sürüklenme olursa toplum kaosa sürüklenir beraberinde de sivil itaatsizlik gelir”

“EN FAZLA RAHATSIZ OLAN BİZİZ”

Yaşanan sıkıntılardan ve sistemsizlikten dolayı en fazla rahatsız olanlardan birinin kendisi olduğunu kaydeden Nadir, yayın kurumlarının belirli bir seviyeye çekilmesi konusundaki desteğini de Kıbrıs Sözcüleri programı vesilesiyle tekrarladı.

“YAŞANANLARI PROTESTO VE DAVA EDİYORUZ”

Özür dilemenin bir erdem olduğunu, bir hata yapılması durumunda elbette kendilerinin de özür dileyeceğini vurgulayan Nadir şunları söyledi; “Eğer bir sistem getirilecekse; biz varız. Eğer bir çıta konulacaksa; biz varız. Ama özür dilemesi gerekenler dururken bize bu şekilde bir taleple gelinmesine asla izin vermeyeceğiz. İlk önce düzeltilmesi gerekenleri düzeltin. Bizler bu yaşananları protesto ve dava ediyoruz, bu kararları ve bu kararları alanları…”