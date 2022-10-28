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O göreve Prens Harry’nin yerine Kral 3. Charles geçti

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Kral Charles, Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak Prens Harry'nin yerine geçti. Yeni hükümdarın bu kararının, oğlu Prens Harry'nin anılarına yer verdiği kitabın yayınlanacağı tarihin açıklanmasından sonra gelmesi dikkat çekti.
O göreve Prens Harry’nin yerine Kral 3. Charles geçti

Ünlü oyuncu Meghan Markle ile evlenen ardından da Kraliyet görevlerinden ayrılarak, ülkeyi terk eden Prens Harry, yeni hayatına devam ederken ardında bıraktığı boşluklar da kapatılıyor. Prens’in görev aldığı Kraliyet Deniz Piyadeleri’ndeki kaptanlık için nihayet kimin geleceği belli oldu.

Kraliçe’nin ölümünden sonra tahta geçen Prens Charles, artık sadece kral değil. Kral 3. Charles, oğlundan sonra Kraliyet Deniz Piyadeleri Kaptanı oldu. Uzun süredir görevin hangi Kraliyet Ailesi üyesine verileceği tartışılıyordu.

Kral 3. Charles’ın görevi devralması ise Prens Harry’nin anı kitabının ne zaman yayımlanacağının açıklanmasından hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

Kralın bir sözcüsü dün gece kitap hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak Kraliyet Ailesi’nin 416 sayfalık 28 sterlinlik kitabı endişeyle beklediği sık sık konuşuluyor.

Kral 3. Charles, bugün 358. doğum günlerini kutlarken Kraliyet Deniz Piyadeleri’ne kişisel bir mesajda şunları söyledi: “Kaptanınız rolünü üstlenmek mümkün olan en büyük zevk. Son üç buçuk asır boyunca, hepsi de derin bir hayranlık duygusuyla bu rolü üstlenen ailemin pek çok üyesinin izinden gitmekten son derece gururluyum. Kraliyet Deniz Piyadeleri, hem karada hem de denizde seçkin ve benzersiz bir tarihe sahip. Cesaretinizden, kararlılığınızdan, öz disiplininizden ve en zorlu ortamlarda dayanma konusundaki olağanüstü kapasitenizden muazzam ilham alıyorum.”

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