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O Ülke Avrupa'da esrarı tamamen serbest bırakan ilk ülke olacak

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Ülkede 6 hafta süren görüşmelerin ardından kurulması kararlaştırılan üçlü koalisyon hükümeti, esrarın yasallaştırılmasını programına aldı ve öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.
O Ülke Avrupa'da esrarı tamamen serbest bırakan ilk ülke olacak

Lüksemburg, keyif amacıyla esrar üretimini, satışını ve kullanımını tamamen serbest bırakan ilk Avrupa ülkesi olacak.

Liberal eğilimli Demokrat Parti (DP) Sosyal Demokrat Parti (LSAP) ve Yeşil Parti (Die Greng) koalisyon protololünü Pazartesi günü imzaladı.

Koalisyon ortakları, yasa dışı uyuşturucu ticaretinin ve suçların önünü kesmek; uyuşturucunun kullanıcılara verdiği fiziksel zararı en aza indirmek istiyor.

Devlet denetiminde satışı yapılan esrarın, sürekli kontrol edileceği için, belirli kalitenin altına düşmeyeceği görüşündeler.

Hükümet, koalisyon protokolünde yer alan planı, yeni yılda yasa tasarısı haline getirerek parlamentoya sunacak.

Parlamentonun onayı sonrası Lüksemburg, Avrupa'da esrarı serbest bırakan ilk ülke olacak.

Gelir bağımlılıkla mücadelede kullanılacak

Esrar satışından elde edilen gelir, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele amacıyla kullanılacak. Bağımlılık konusunda toplumun bilgilendirilmesi için kampanyalar düzenlenecek.

Lüksemburg, geçen Haziran ayında, tıbbi amaçlı esrar kullanımını serbest bırakmıştı. 600 bin nüfuslu ülke, tıbbi amaçlı esrarı halen Kanada'dan ithal ediyor.

Kanada hükümeti, bu sonbaharda esrar üretimi, satışı ve tüketimini yasal hale getirdi.

Dünyada esrarı tamamen yasallaştıran ilk ülke ise Uruguay oldu. Latin Amerika ülkesi, 2013 yılında, hafif uyuşturucu kullanımını serbest bıraktı.

ABD'deki bazı eyaletlerde de esrar kullanımı yasal hale getirildi. Avrupa'da ise, Hollanda, İspanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti belirli miktarlarda esrar kullanımına izin veriyor.

Hollanda hükümeti, esrarın belediyeler tarafından yetiştirilmesini gündeme aldı. Bazı belediyelerin katılımıyla bir pilot uygulama başlatıldı.

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