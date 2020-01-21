O ülkenin devlet başkanının kızı ve damadı ülkeyi nasıl dolandırdı?

Angola'nın eski devlet başkanlarından Jose Eduardo dos Santos'un kızı ve damadının, servetlerini ülkenin varlıklarını yolsuzluk ve usulsüzlükle sömürerek elde ettiğini ortaya koyan belgeler BBC'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası yayın kuruluşuna sızdırıldı.

Angola, Afrika'nın petrol, elmas gibi yeraltı kaynakları bakımından zengin ülkelerinden.

Telekomünikasyon sektörü ve gayrimenkul de cazip yatırım alanlarından.

Dos Santos, eşi Sindika Dokolo'yla birlikte babasının devlet başkanı olduğu dönemde sahip olduğu nüfuzu kullanarak 'şaibeli anlaşmalar ve yatırımlar' yapmakla suçlanıyor.

Suçlamaları bütünüyle reddeden dos Santos ise, siyasi amaçla öne sürüldüğünü savunduğu iddiaların kendisini hedef alan bir 'cadı avı' olduğunu söyledi.

Angola'da hakkında yolsuzluk soruşturması da açılan dos Santos'un, Londra'ya yerleştiği ve İngiltere'de de pahalı gayrimenkuller aldığı bildiriliyor.

BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı Panorama'nın da aralarında bulunduğu 37 uluslararası yayın kuruluşlarıyla birlikte elde ettiği 700 bin sayfalık dosya, Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu (IJIJ) tarafından bu kuruluşlara iletildi.

Belgeleri, Platform to Protect Whistle-blowers in Africa adlı, yolsuzlukları afişe eden 'gizli kaynakları' koruma örgütü sızdırdı.

İngiltere merkezli yolsuzlukla mücadele kuruluşu Corruption Watch'ın Başkanı Andrew Feinstein, belgelerin dos Santos'un, ülkesini, bedelini sıradan Angolalıların ödediği bir şekilde, sömürdüğünü söyledi.

Feinstein, şunları söyledi:

"Dünyanın herhangi bir yerinde süslü bir derginin kapağında yer aldığı zaman ya da Fransa'nın güneyinde gösterişli partiler düzenlediğinde, bunları hep Angola vatandaşlarının ideallerini çiğneyerek yapmış oluyor."

Isabel dos Santos kimdir?

Angola'nın eski devlet başkanı Jose Eduardo dos Santos'un en büyük kızı.

Kongolu işadamı ve koleksiyoncu Sindika Dokolo'yla evlendi.

İngiltere'de eğitim gördü ve bu ülkede yaşıyor.

Afrika'nın en zengin kadını olduğu düşünülüyor.

Tahmini serveti 2 milyar dolar civarında.

Ağırlıklı olarak Angola ve Portekiz'de bazı bankalar, petrol ve telekomünikasyon şirketlerinde hisseleri var.

Kaynak: Forbes dergisi

Dos Santos'un suçlandığı en şaibeli dosyalardan biri Angola'da devlete ait petrol şirketi Sonangol'un yönetiminde olduğu dönemi kapsıyor.

Belgelere göre babasının devlet başkanlığı döneminde, 2016 yılında şirketin başına getirilen dos Santos, görevi sırasında ve görevine son verildikten sonra Dubai merkezli bir danışmanlık şirketine 58 milyon dolar tutarında ödemeler yaptı.

Bu ödemelerin yapıldığı Matter Business Solutions'ın sahibi ve yöneticisinin dos Santos'un yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

BBC'nin ulaştığı belgeler, dos Santos'un görevden alındığı gün bile şirkete yüz binlerce dolarlık ödeme yapıldığını ortaya koyuyor.

Matter Business şirketinin avukatları, Angola'nın petrol sektörünün yeniden yapılandırılması için danışmanlık hizmeti verdiklerini, faturaların ise kendilerinin hizmet satın aldıkları taşeron danışmanlık şirketlerinin yaptıkları işlerin karşılığında düzenlendiğini söylüyor.

Şirket bununla ilgili belgeleri de sunabileceklerini belirtti.