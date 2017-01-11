Obama Chicago’da veda konuşması yaptı

ABD Başkanı Barack Obama, Chicago kentindeki veda konuşmasında, 8 yıllık başkanlığı döneminde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda başarılı olduğunu ve göreve geldiği günden daha iyi bir ülke bıraktığını savunarak, Amerikan halkına “umutlu ve dirayetli

Beyaz Saray’daki koltuğunu seçilmiş Başkan Donald Trump’a 20 Ocak’ta devredecek Obama, veda konuşmasını siyasete başladığı ve “memleketim” diye tanımladığı Chicago’da yaptı.

McCormick Place’teki konuşmasında ağırlıklı olarak Amerikan kamuoyunun beklentilerine 8 yıllık başkanlığı döneminde nasıl karşılık verdiğini anlatan Obama, Trump’a başkanlığı “sorunsuz bir şekilde” devredeceğini söyledi.

“Obamacare” olarak bilinen sağlık reformundan Amerikan ekonomisinin 2008’deki finansal krizden sonraki performansına kadar büyük ölçüde ABD vatandaşlarının hayatlarını yakından ilgilendiren konular hakkında konuşan Obama, 8 yıllık yönetiminde “ülkeyi daha iyi bir yer haline getirdiğini” savundu.

Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduğunda ilk iş olarak değiştirmeyi vadettiği sağlık reformuyla ilgili ifadelerinde Obama, “Eğer daha iyi bir alternatif getirilirse onu açıkça destekleyeceğim.” dedi.

Demokrasiye sıkça vurgu yaptığı konuşmasında Obama, ABD’deki farklı ırklar arasındaki hoşgörünün kendi başkanlığı döneminde eskiye göre daha iyi hale geldiğini öne sürdü.

Aşırılıklarla mücadelenin süreceğini bildiren Obama, “DEAŞ masum insanları öldürmeye çalışacaktır ancak biz anayasamıza ve ilkelerimize ihanet etmediğimiz sürece Amerika’yı yenemeyecekler.” değerlendirmesinde bulundu.

Obama, DEAŞ ile verdikleri kararlı mücadelede bu terör örgütünün birçok liderini öldürüldüklerini ve “DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon sayesinde örgütün elindeki toprakların yarısından fazlasını kaybettiğini” iddia etti.

Başkanlığı dönemindeki terörle mücadelede “yasal zeminde” kalmaya çalıştığını vurgulayan Obama, “Bunun için işkenceye son verdik, Guantanamo Tutukevi’ni kapatmak için mücadele ettik ve Amerikalı Müslümanlara ayrımcılık yapılmasına karşı çıktık.

Rusya ve Çin gibi rakiplerinin “ABD ayarında olmadığını” savunan Obama, kendi değerlerinden vazgeçmedikleri sürece bu üstünlüklerini koruyacaklarını ifade etti.