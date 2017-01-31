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Okullarda karne heyecanı boy gösterdi

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Okullarda karne heyecanı boy gösterdi
Okullarda bugün karne heyecanı yaşanıyor. Binlerce öğrenci karnelerini alarak şubat tatiline başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2016 - 2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk yarıyılı bugün karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda toplam 23 bin 355 öğrenci, orta dereceli okullarda ise 23 bin 226 öğrenci karne aldı.

Bu sabah okullarda çalan zille sınıflara giren öğrenciler, Eylül ayından beri devam eden ders yılı boyunca öğrendiklerinin not olarak yansımasını karnelerinde gördü.

Öğretmenler, öğrencilerine karnelerini dağıtırken, yarım dönemlik eğitim ve öğretimi değerlendirdi; öğrencilerine 15 günlük tatil boyunca hem dinlenmelerini hem de yapacakları bazı faaliyetlerle yeni döneme daha motive hazırlanmalarını tavsiye etti.

Öğrenciler ve öğretmenler, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikinci yarısına 16 Şubat Perşembe günü başlayacak.

Bazı özel okullarda ise karneler önümüzdeki günlerde verilecek.

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