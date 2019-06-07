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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Okullarda yaz tatili başlıyor

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı okullarda yaz tatili başlıyor. İlköğretimde 17 Haziran’da, orta dereceli okullarda ise 10 Haziran’da karneler verilecek.
Okullarda yaz tatili başlıyor

İlköğretimde 27 bin 448, Genel Orta Öğretimde 24 bin 265 öğrenci olmak üzere toplam 51 bin 713 öğrenci karne alacak.

2019-2020 Öğretim Yılı ise 16 Eylül pazartesi başlayacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda, 17 Haziran Pazartesi karne ve ilkokul tamamlama belgeleri verilecek.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı (Özel Eğitim Merkezi, Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve İlkokul) 116  devlet okulunda öğrenim gören 20 bin 123 öğrenci ile 13 özel okulda öğrenim gören 7 bin 325 okul öncesi ve ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 27 bin 448 öğrenci karne alacak.

Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda karneler, 10 Haziran pazartesi dağıtılacak.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 32, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 devlet okulunda öğrenim gören 20 bin 781 ortaokul ve lise öğrencisi ile 8 özel kolejde öğrenim gören 3 bin 484 ortaokul ve lise öğrencisi olmak üzere toplam 24 bin 265 öğrenci karne alacak.

 YERLEŞTİRME SINAVLARI 22 HAZİRAN’DA…

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 22 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması ise 18-24 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak.

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