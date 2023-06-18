Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kimliği belli oldu

Yeşilköy-Yenierenköy ana yolunda dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kimliği belli oldu.
Olay yerinde yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün Kenan Akbaş olduğu ifade edildi.
Kaza Yeşilköy-Yenierenköy ana yolunun birinci kilometresinde, bir araçla motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiş, araç sürücüsü ise yaralanmıştı.
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