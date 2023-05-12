Ölümlü kaza zanlısı soruşturma kapsamında 1 gün tutuklu kalacak

Girne Trafik Şubesinde görevli Müfettiş Muavini Fikri Binatlı mahkemede şunları söyledi:

“10.05.2023 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Timur İLMAZ (E-33) yönetimindeki ZUR 839 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lu CHAO(E-) yönetimindeki ZNY 352 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta meydana gelen yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu iki araç da tamamen yanarak zarar görmüştür.

Kaza sonucu yaralanan ZUR 839 plakalı araç sürücüsü T.İ. ve araçta yolcu olarak bulunan Dilfuza MARDONOVA (K-32) ile ZNY 352 plakalı araç sürücüsü Lu CHAO ve araçta yolcu olarak bulunan Zhi QU(E-48) ile Junwen YE(E-36), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Ağır yaralanan Junwen YE (E-36), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kazada kazazedelere ait araçta bulunan evrakların tamamen yanmıştır. ZNY 352 plakalı kiralık aracın sürücüsü Cerrahi Serviste, diğer yolcu ise yoğun bakımda tedavi görmekte ve durumu ağırdır.

Hayatını kaybeden Ye’ye otopsi yapılmış, ölüm neden iç kanama olarak kayda geçmiştir. Zanlıdan ve karşı aracın sürücüsünden alkol testi için kan örneği alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. İncelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler ve beklenen tahlil sonuçları vardır. Bu aşamada zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederim.”