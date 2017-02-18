Ölümlü trafik kazası. 1 Kişi hayatını kaybetti

Polis Basın Bülteninden alınan bilgiye göre 18.02.2017 tarihinde, saat 09:15 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu 15-16’ıncı km’leri arasında, Girne’de sakin Akan GÜRKAN (E-39), yönetimindeki LK 700 plakalı araç ile Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu araçtan savrulan araç sürücüsü Akan GÜRKAN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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