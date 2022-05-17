  • BIST 2.413,33
  • Altın 922.434
  • Dolar 15.7528
  • Euro 16.614
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Önce Tokat Attı Sonra Kafasına Silahı Dayadı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Önce Tokat Attı Sonra Kafasına Silahı Dayadı

16.05.2022 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait restoran
içerisinde, D.V.(E-55), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çalışanı C.B.’nin yüzüne tokat vurmak suretiyle darp edip, tasarrufunda bulunan ruhsatlı tabancasını başına dayayıp özel izin koşullarına aykırı ateşli silah taşımış ve adı edileni darp edip şiddet tehdidinde bulunmuştur.
 

Akabinde olayı gören ve yine aynı yerde çalışan C.T.S.’ye de küfür edip adı edilenin boyun kısmına yumruk vurmak suretiyle darp etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lapta'da İntihar11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:03
  • Polisten Gökkuşağı Operasyonu10 Mayıs 2022 Salı 11:22
  • Girne'ye Yeni Çöp Arabaları Kazandırıldı05 Mayıs 2022 Perşembe 17:40
  • Dr. Sucuoğlu'na bir destek de UBP'li Girne Belediye Meclis üyelerinden05 Mayıs 2022 Perşembe 13:31
  • Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı05 Mayıs 2022 Perşembe 08:52
  • Alkollü Sürücü Yayalara Çarptı03 Mayıs 2022 Salı 11:35
  • Güngördü Pazar Esnafıyla Bayramlaştı27 Nisan 2022 Çarşamba 16:05
  • Dikkat 8 Saat Elektrik Kesintisi Var26 Nisan 2022 Salı 15:43
  • Girne Belediyesi Kitap & Kültür Günleri 5. Gününde Dolu Dolu Bir Programla Devam Ediyor26 Nisan 2022 Salı 11:34
  • Kıbrıs İpek Koza Festivali 30 Nisan-1 Mayıs Tarihlerinde Yapılacak25 Nisan 2022 Pazartesi 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti