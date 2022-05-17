Önce Tokat Attı Sonra Kafasına Silahı Dayadı

16.05.2022 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait restoran

içerisinde, D.V.(E-55), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çalışanı C.B.’nin yüzüne tokat vurmak suretiyle darp edip, tasarrufunda bulunan ruhsatlı tabancasını başına dayayıp özel izin koşullarına aykırı ateşli silah taşımış ve adı edileni darp edip şiddet tehdidinde bulunmuştur.



Akabinde olayı gören ve yine aynı yerde çalışan C.T.S.’ye de küfür edip adı edilenin boyun kısmına yumruk vurmak suretiyle darp etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.