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"Onlara yapılan zulümlere karşı sessiz kalmamalıyız"

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"Onlara yapılan zulümlere karşı sessiz kalmamalıyız"
Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulundu...

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Şikayet sonrası Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Son 2 gün içinde Yılmazköy, Hamitköy ve Lefkoşa'da bilinçli zehirlemeden birçok can kaybettik. Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve Lefkoşa Türk Belediyesi olarak dün Hamitköy'de yaşanan toplu zehirleme için Lefkoşa Polis Müdürlüğüne şikayette bulunduk.

Bizimle birlikte kedisi de bu katliamda zehirlenmiş bir vatandaş da şikayetçi oldu. Son zamanlarda bilinçli zehirleme vakaları ada genelinde çok artmıştır. Dernek olarak bu vahşete tüm yetkili/ ilgili birimler ve vatandaşlar ile birlikte engel olmak istiyoruz.

Tüm Halkımıza şikayette bulunmaları için çağrıda bulunuyoruz. Zehirlenme vakası ile karşılaştığınızda zehirli olduğunu düşündüğünüz bir yiyeceği bir poşete koyun ve zehirlenmiş olan bir kedi ve köpek var ise otopsisinin yapılması için Veteriner Dairesine başvurun. Ve bu işlemleri yaptıktan sonra olayın soruşturulması için Polise şikayette bulunun.

Hayvan Refah Yasasının artık uygulanması için elimizden geleni yapmamız lazım. Her gün can dostlarımız katlediliyor. Yasanın uygulanabilmesi için öncelikle bizlerin şikayetçi olması gerek, o nedenle lütfen komşumdur tanırım mantığından çıkalım ve can dostlarımıza yapılan katliamları şikayet edip şikayetlerimizi takip edelim. Unutmayalım ki onların sesi biziz, onlara yapılan zulümlere karşı sessiz kalmamalıyız.

Hamitköy deki zehirlenme ile ilgili olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğünün etkin bir soruşturma yaparak bu katliamı kimin veya kimlerin yaptığını ortaya çıkarmasını ve etkin bir soruşturma için de şikayetimizin takipçisi olacağımızı bildiririz."

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