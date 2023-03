Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan ve Oscar olarak da bilinen Akademi Ödülleri 95’inci kez sahiplerini buldu.

En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Ke Huy Quan, en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Michelle Yeoh, en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Brendan Fraser ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Jamie Lee Curtis, heykelcikleriyle birlikte böyle poz verdi.

Los Angeles’ta düzenlenen etkinliğe çok sayıda yıldız isim katılırken en iyi film dalının favorisi gösterilen “Everything Everywhere All at Once” zaferini ilan etti. En iyi kadın oyuncu dalında ödüle layık görülen Michelle Yeoh da bu ödülü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçti.

Oscar ödüllerinden önce Altın Küre ve SAG ödüllerini de kazanan ve kategorinin favorisi olarak gösterilen 60 yaşındaki Yeoh ödülü aldıktan sonra kısa bir konuşma yaptı.

Yeoh, “Bu gece bizi izleyen ve bana benzeyen küçük oğlan ve kızlara bunun umut ve olasılıkların işareti olduğunu söylemek istiyorum. Bu ödül büyük hayaller kurmanın ve hayallerin gerçek olduğunun kanıtı. Ve hanımlar, kimsenin sizin için ‘bunun en iyi zamanı geride kaldı’ demesine izin vermeyin” ifadesini kullandı.

Everything Everywhere All at Once filminin yönetmenleri Daniel Kwan ve Daniel Scheinert oyuncularla zaferini böyle kutladı.

“BU BENİM AMERİKAN RÜYAM”

En iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödülü kazanan Yeoh’nun rol arkadaşı Ke Huy Quan ise yaşadıklarını anlattı.

Çocuk oyuncu olarak ünlenen fakat daha sonra 20 yıl boyunca oyunculuğu bırakarak zor günler geçiren Quan sahnede gözyaşlarına hakim olamadı. Vietnam doğumlu Quan, “Benim hikayem bir teknede başladı. Bir yıl mülteci kampında kaldım ve nasıl olduysa burada Hollywood’un en büyük sahnesinde kendimi buldum” dedi. Quan, “Böyle hikayelerin sadece filmlerde olduğunu söylerler. Bunun benim başıma geldiğine inanamıyorum. Bu bir Amerikan rüyası” dedi.

51 yaşındaki Quan, 1984 yılında vizyona giren Indiana Jones ve 1985 yılında vizyona giren The Goonies filmleriyle şöhret olmuştu. Fakat Asyalı oyunculara rol verilmemesi sebebiyle oyunculuğu bırakmıştı.

Geceye damga vuran “Everything Everywhere All at Once”ın yönetmenleri Daniel Kwan ve Daniel Scheinert Oscar heykelcikleriyle böyle poz verdi.

KRİZ MÜDAHALE EKİBİ KURULDU

Geçen yıl Will Smith’in sahnede Chris Rock’a saldırması sonrasında bu yıl bir kriz müdahale ekibi kurulduğu açıklanırken etkinliğin sunucusu Jimmy Kimmel da açıklamalarda bulundu.

Kimmel, “Eğer etkinlik sırasında beklenmedik bir şey ya da bir şiddet olayı olursa geçen yıl yaptığınızı yapın- hiçbir şey. Belki saldırgana sarılırsınız da” ifadesini kullandı.

Oscar Ödülleri, her yıl yaklaşık 10 bin oyuncu, yapımcı, yönetmen ve sinema sektörü çalışanının oylarıyla sahiplerini buluyor.

İŞTE OSCAR’IN KAZANANLARI



EN İYİ FİLM

“Everything Everywhere All at Once”

EN İYİ KADIN OYUNCU

Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Brendan Fraser, “The Whale”

EN İYİ YÖNETMEN

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”

YABANCI DALDA EN İYİ FİLM

“All Quiet on the Western Front,” Germany

EN İYİ ANİMASYON

“Guillermo del Toro’s Pinocchio”

EN İYİ BELGESEL

“Navalny”

ÖZGÜN SENARYO DALINDA EN İYİ FİLM

“Everything Everywhere All at Once,” written by Daniel Kwan and Daniel Scheinert

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

“All Quiet on the Western Front,” Volker Bertelmann

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

“RRR,”dan “Naatu Naatu,” müzik: M.M. Keeravaani; sözler: Chandrabose

SİNEMATOGRAFİ

“All Quiet On The Western Front,” James Friend

GÖRSEL EFEKTLER

“Avatar: The Way of Water”

SES

“Top Gun: Maverick”

KOSTÜM TASARIMI

“Black Panther: Wakanda Forever,” Ruth Carter

MAKYAJ VE SAÇ

“The Whale”

KISA FİLM, BELGESEL

“The Elephant Whisperers”

KISA FİLM ANİMASYON

“The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”