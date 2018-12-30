Otomobil köprüden uçtu 4 kişi yaralandı

Güzelyurt-Bostancı anayolundaki trafik ışıklarında, dün gece yarısı, ET 770 plakalı otomobil ile 33 BFZ 89 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’i ağır 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savruldu ve yaklaşık dört metre yükseklikteki köprüden uçtu.

Can pazarının yaşandığı kazada, “112 sağlık”, “itfaiye” ve “polis ekipleri” seferber oldu.

33 BFZ 89 plakalı otomobilde bulunan yaralılar, Zeynep Pınar Erol (48), Deryal Cihan (40), Şerif Cihan (40) ve Sedef Cihan araçtan güçlükle çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu arada, ET 770 plakalı otomobil sürücüsünün ise kazanın ardından olay yerini terk ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde bulunan vatandaşlar, yeni açılan Güzelyurt-Bostancı anayolunun zifiri karanlıkta olduğunu, köprüde herhangi bir korkuluğun bulunmadığını söyledi. Mesai bitiminin ardından ve elektrik kesintileri yaşandığında sinyalizasyon sisteminin devre dışı kaldığını savunan vatandaşlar, “Yetkililer önlem almazsa, bu yolda kazalar olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.