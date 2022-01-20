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Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında hayatını kaybetti

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Oyuncu Gaspard Ulliel, Fransa'nın Savoie bölgesinde kayak yaparken geçirdiği kaza yüzünden 37 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu Gaspard Ulliel, Fransa'nın Savoie bölgesinde kayak yaparken geçirdiği kaza yüzünden 37 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız oyuncu en son olarak Marvel'in yakın zamanda yayınlanacak olan televizyon dizisi Moon Knight'ta rol almıştı.

Fransa'nın tanınan oyuncularından olan Ulliel'in ailesi Çarşamba günü haber ajansı AFP'ye yaptıkları açıklamada Alpler'deki bir kaza sonucu ünlü aktörün hayatını kaybettiğini aktardı.

Ulliel, Alt Tarafı Dünyanın Sonu ve Fransız moda devinin hayatını anlatan Saint Laurent filmlerinde rol almıştı.

Oyuncunun kayak yaparken bir başka kişiyle çarpışması sonucu ciddi bir beyin travması geçirdiği ve hava yoluyla Grenoble'daki bir hastaneye nakledildiği aktarıldı.

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