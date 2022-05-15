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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi önderliğinde düzenlenen 3. Dünya Çocuk Kongresi, 29 ülkenin katılımı ile gerçekleştirildi

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi önderliğinde düzenlenen 3. Dünya Çocuk Kongresi, 29 ülkenin katılımı ile gerçekleştirildi
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi önderliğinde düzenlenen 3. Dünya Çocuk Kongresi, 29 ülkenin katılımı ile gerçekleştirildi

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi önderliğinde düzenlenen 3. Dünya Çocuk Kongresi, 29 ülkenin katılımı ile gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti’nin ilk ve tek çocuk üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin önderliğinde düzenlenen 3. Dünya Çocuk Kongresi, yüz yüze ve online olarak yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 29 ülkeden bilim insanları tarafından, merkezine çocukları alan pek çok konuda 217 bildiri sunuldu.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin de üçüncü kuruluş yıl dönümünün kutlandığı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirilen kongrede 29 ülke temsil edildi. Kongrede, başta Türkiye ve KKTC olmak üzere Filipinler, İtalya, Romanya, Azerbaycan, Hindistan, Ukrayna, Güney Afrika, Afganistan, Kazakistan, Çin, İran, Hırvatistan, Suudi Arabistan, Moldova, Endonezya, Pakistan, Avustralya, Gana, Gürcistan, Malezya, Bulgaristan, Lübnan, Vietnam, Kamerun, İsveç, Sırbistan ve Nijerya’dan pek çok bilim insanı katıldı.

Yüz yüze toplantılar Antalya’da yapıldı

Çocuk haklarından eğitime, göçten, çocuk işçiliğine, aileden spora, beslenmeden sağlık sorunlarına kadar pek çok konu başlığının tartışılarak önemli bir vizyon çalışması gerçekleştirilen 3. Dünya Çocuk Kongresi’nin yüz yüze toplantıları Antalya’da gerçekleştirildi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi önderliğinde yapılan olan kongre IKSAD paydaşlığında yapılan kongrenin yüz yüze yapılan bölümü Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Kongre Onursal Başkanı Anna Günsel’in konuşması ile başladı.

Anna Günsel: “3. Dünya Çocuk Kongresi’ni, savaşların gölgesinde yapıyor olmak en büyük üzüntümüz.”

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Çocuk Kongresi’nin organizasyonunu ikinci kez üstlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Kongre Onursal Başkanı Anna Günsel, “3. Dünya Çocuk Kongresi’ni, savaşların gölgesinde yapıyor olmak en büyük üzüntümüz. Aklın ve mantığın devre dışı kaldığı savaşlar, çocuklarımızın geleceğini karartan en önemli sorunlar olarak karşımızda duruyor. Barışın hakim olduğu bir dünya kurabilmek ise çocuklarımız için gerçekleştirmek zorunda olduğumuz en büyük hedefimiz ve hayalimiz olarak öne çıkıyor” ifadesini kullandı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, iki de bildiri sundu

29 ülkeden katılımcıların merkezine çocukları alan 217 bildiri sunduğu Dünya Çocuk Kongresi’nde Özay Günsel Çocuk Üniversitesi tarafından kongrede iki de bildiri sunuldu. Duygu Kaptanoğlu Coşkun ve Şefik Emre Coşkun tarafından sunulan meslek lisesi öğrencilerinin staj olanaklarından yararlanmasının önemini vurgulayan “Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Staj Programının Önemi: GÜNSEL Mesleğim Elimde Projesi” bildirisi sunuldu. Duygu Kaptanoğlu Coşkun, Çağla Akarsel ve Fatma Hacıoğulları tarafından ise “Lise Öğrencilerinde Siber Zorba Davranışlarda Bulunma ve Kalma Durumlarının Değerlendirilmesi” konulu bildirinin sunumu yaptı. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli de kongreye davetli konuşmacı olarak katıldı.  

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